نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مياه القناة": القضاء تماما على مشكلة ضعف مياه الشرب بعد تشغيل محطة المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، القضاء تماما على مشكلة ضعف مياه الشرب في عدة قري منها الواصفية، وأبو صوير البلد، والمنايف، ومنطقة أبو خروع، والكرايم، وأباظه، وحمود موسى، ومنشية مبارك 1، و2، بالإضافة إلى مجمع قوات الأمن، والمجمع التعليمي، والمنطقة الصناعية، ومنطقة الاستثمار، ومنطقة الورش، والقرى الواقعة على طريق 36 الحربي، وذلك بعد التشغيل التجريبي لمحطة المستقبل الكبرى والتي تعمل بطاقة إنتاجية 400 لتر ثانية بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا.

وأضاف رئيس مياه القناة، قريبا سوف يتم القضاء تماما علي ضعف المياه في مدينة القصاصين، وعدة قرى ومناطقة تابعه لها منها المحسمة القديمة، والدواويس، والهيش، والنجع، وأبوالسيد، والوادي الأخضر، والسلام، والشروق، والدواويس، والشيخ غريب، والمشروع، ومنشية أبو ناجع، ومنشية خنيفر، وذلك بعد الانتهاء قريبا من عملية الإحلال والتجديد التي في مراحلها الأخير لمجمع محطات القصاصين الذي يضم 6 محطات ليصل طاقتها التصميمية إلى 15000 متر مكعب يوميًا، بعد أن كانت قبل أعمال الإحلال والتجديد 8000 متر مكعب يوميًا.

وأشار اللواء عصمت، إن جولاته المفاجئة مستمرة على جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظات القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مشيدًا بفرق الطوارئ من مهندسو ومشرفى وعمال الشركة، الذى تم تدريبهم الأول مرة على أعلى مستوى فى محافظات القناة على كيفية للتعامل الفور والسريع مع المواقف الطارئة التى قد تحدث من كسور مفاجئ لمواسير المياه وأمطار وسيول أو أى أزمات.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.