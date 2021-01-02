عاجل.. اللجنة الثلاثية تعدل مواعيد جدول الدوري ويلغي عقوبة تأخر السداد

أعلنت اللجنة الثلاثية – المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري – برئاسة المهندس أحمد مجاهد، عن تعديلها في بعض بنود لائحة لجنة المسابقات، برئاسة مازن مرزوق سابقا، والتي أقرتها اللجنة الخماسية قبل رحيلها.

وخاطب اتحاد الكرة المصري، اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد – التي تقام على أرض مصر خلال شهر يناير الجاري –بشأن مواعيد كافة المباريات والفعاليات المرتبطة بالبطولة.

اتحاد الكرة يعدل مواعيد الدوري



وعلى أساس ذلك يقوم اتحاد الكرة المصري، بتغيير مواعيد جولات بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021، والتي من المزعم إعلانها، حيث لم يتم الإعلان إلا عن مواعيد الجولات السبع الأولى فقط، والتي لعب منها 4 جولات، وفي صدد لعب الجولة الخامسة في الأيام الجارية.

وأكد اتحاد الكرة على أن هذا القرار، يأتي لإتاحة الفرصة لجماهير الكرة المصرية، لكي تتابع البطولة العالمية وأحداثها، خاصةً وأن استضافة مصر لها يعتبر حدث عالمي.

اللجنة الثلالثية تلغي عقوبة تأخر السداد



على جانب آخر قرر اتحاد الكرة إلغاء العقوبة، التي أقرتها اللجنة الخماسية ومازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات وقتها، على الأندية والخاصة بحالة تأخر النادي عن سداد المستحقات الخاصة باتحاد الكرة.

ونصت العقوبة على أن النادي الذي يتأخر عن سداد المستحقات المالية، يعاقب بالغرامة المالية مع فرصة أسبوعين للسداد، وفي حالة عدم السداد، يتم تغليظ العقوبة مع منح النادي أسبوعين آخرين للسداد، وفي حالة عدم السداد هذه المرة، يقوم اتحاد الكرة بخصم نقطة من كل مباراة يلعبها الفريق في بطولة الدوري المصري.

وقدمت بعض الأندية شكوى لاتحاد الكرة لإلغاء ذلك البند، خاصةً في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأأندية، في ظل ظروف جائحة كورونا، مما دفع اللجنة الثلاثية لإلغاء ذلك البند، وعدم توقيع أي عقوبة، على أي نادي يتأخر عن سداد المستحقات.

تم الاتفاق مع الأندية أيضا على إلغاء بعض البنود الأخرى من اللائحة، مثب بند المصافحة بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع، في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما تم إقرار السماح للأندية بعمل قائمة انتظار، تضم ثلاثة لاعبين، وذلك لاستخدام تلك القائمة في الظروف الحرجة، والخاصة بزيادة إصاباتلافيروس كورونا في أي فريق.