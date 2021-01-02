الدكتور علي عبد العال يتقدم بالعزاء في وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

تقدم رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبدالعال، بصادق المواساة والتعازي فى وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 76عامًا.

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد

وفي نعي تصدرته الآية الكريمة " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، تقدم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، ، بصادق المواساة والتعازي فى وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد، والذي وافته المنية صباح اليوم السبت عن عمر يناهز 76عامًا، معربًا عن أمانيه في أن يلهم أسرته الصبر والسوان.

الدكتور علي عبد العال والكاتب وحيد حامد

وتوجه عبدالعال بسؤاله للمولى عز وجل ، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

وأنهت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، إجراءات استقبال النواب الجدد لبرلمان 2015، حيث تسلموا كارنيهات العضوية، والحقائب النيابية، فيما من المنتظر أن تنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية بعد موعد لاحق ليوم 9 يناير حيث ينتهي مجلس النواب 2015 بحسب المدة الدستورية المحددة بـ5سنوات وفق الدستور .