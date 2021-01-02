الهضيبى ناعيًا وحيد حامد: أحد أسلحة القوة الناعمة وتمتع بأسلوب فني وأدبي فريد

نعى الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذي وافته المنية فجر اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 77 في إحدى المستشفيات متأثرًا بأزمته الصحية.

وفاة الكاتب وحيد حامد

وقال الهضيبي إن الكاتب الكبير وحيد حامد أحد أعمدة الفن من السينما والدراما والمسرح، سلاح القوة الناعمة في مصر والعالم العربي، أدى رسالته بصدق، وقدّم أعمالًا راقية بصورة مُشرفة للفن المصري، وكان أحد الأسلحة التي نواجه بها ظلام الجهل والإرهاب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الكاتب وحيد حامد كان يتمتع بقدر كبير من الموضوعية والجرأة وكان لديه تميز في حبه لوطنه وعشقه لتراب مصر، لذا فإن خبر فراقه لن يكون خبر حزين على الوسط الفني فقط، وإنما على مصر كلها، وجميع من يفهم ويقدر قيمة وقامة وحيد حامد وكلمته وأسلوبه الفني والأدبي الفريد.

عزاء الشعب المصري في وفاة وحيد حامد

ووجه الهضيبي خالص العزاء للشعب المصري وأسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع مغفرته ويُلهم أهله وذويه والشعب المصري كله الصبر والسلوان.