فيديو.. الإنتاج الحربى تستعرض مصنع النجيل الصناعى ضمن حملة بنبنى لبكرة

جدة - نرمين السيد - واستعرضت الوزارة، من خلال الفيديو لمحات من مشروعات الوزارة ومساهمتها فى التنمية الشاملة بالدولة، لجذب الشباب للتعرف على بعض أنشطة "الإنتاج الحربى" من خلال فيديوهات لا تتعدى مدتها دقيقة.

وخلال الفيديو الثالث للحملة، تم الإشارة إلى إنشاء وزارة الإنتاج الحربى، مصنع للنجيل الصناعى فى ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربى، صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة، شركة المقاصة سبورت، شركة ماستر سبورت"، لتأسيس شركة لإنتاج المستلزمات والأدوات الرياضية وإنتاج النجيل الصناعى لملاعب كرة القدم الخماسية والملاعب الكبيرة بمواصفات وجودة عالمية معتمدة ومطابقة لمواصفات "الفيفا"، لتتولى بعدها شركة "الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة" الإشراف على تصميم وإنشاء مصنع لإنتاج النجيل الصناعى المستخدم فى الملاعب الرياضية بجميع أنواعها، وكذلك أعمال اللاند سكيب وتنسيق الحدائق والفراغات العمرانية الحضرية.