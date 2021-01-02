الأعلى للإعلام: وحيد حامد ظل محاربا شريفا ضد الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وقال المجلس، فى بيان صحفى، إنه فقدت مصر كاتبا ومؤلفا كبيرا قدم العديد من الأعمال التى ترجمت الكثير من قضايا المجتمع المصرى التى تعكس قيمة الفن وقوة مصر الناعمة.

وأضاف البيان، أن الراحل ظل لسنوات طوال محاربا شريفا بكتاباته ضد الإرهاب والتطرف، وكان قلمه لا يخاف ولا يخشى إلا الله.

يُذكر أن وحيد حامد ولد عام 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ عام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، غريب فى بيتى، البريء، الإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، الإنسان يعيش مرة واحدة، الغول، أنا وأنت وساعات السفر، معالى الوزير، آخر الرجال المحترمين، الهلفوت، المنسى، ديل السمكة، عمارة يعقوبيان، إلى جانب مسلسلات متنوعة منها: العائلة، أوان الورد، والجماعة.