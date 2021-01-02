العدل تطلق حزمة جديدة من خدمات الشهر العقارى الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - افتتحت وزارة العدل، 6 فروع توثيق جديدة فى إطار خطتها لإتاحة خدمات التوثيق للمواطنين بسهولة ويسر، وتقريب أماكن تقديمها إليهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد.





وشملت الفروع الجديدة وفقا لبيان صحفى، "أول العاشر من رمضان ــ بريد مدينة الضباط بالهايكستب (القاهرة) ــ بريد رأس التين (الإسكندرية) ــ بريد أولاد صقر (الشرقية) ــ بريد الباسل (الفيوم) ــ بريد قفط (قنا)" إضافة إلى تطوير ورفع كفاءة فرع توثيق نادى سموحة بالإسكندرية حيث تعمل تلك الفروع جميعها بنظام الشباك الواحد وفق أحدث النظم التقنية.

وتابعت الوزارة: بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق خدمات مصر الرقمية المقدمة من خلال الموقع digital.gov.eg توفيراً للوقت والجهد والحد من التزاحم بالفروع، حيث متاح 13 خدمة الكترونية يختار المواطن من بينها وهى توكيلات: 1- عام قضايا، 2- رسمى عام، 3- رسمى شامل (عام- بنوك)، 4- فى الأمور الزوجية، 5- إدارة مركبة، 6- بيع مركبة، 7- توثيق عقد بيع مركبة، "وإقرارات" 8- بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، 9- بالشطب، 10- إقرار رسمى،11 - بتصحيح محرر موثق والتى يتولى صاحب الشأن ملء بيانات أطرافها وسداد المقابل المستحق عنها عبر الموقع من خلال إحدى وسائل الدفع الالكترونية واختيار الوقت والفرع المراد استلام محرره منه، 12- وكذا خدمة اكتب محررك ومن خلالها يحرر المواطن عبارات محرره حيث يمنح رقم كودى يمكنه من إتمام معاملته من أى فرع توثيق مميكن وفى الوقت الذى يحدده، 13- إضافة إلى خدمة الاستعلام عن سريان توكيل مميكن من عدمه

كما تتيح الوزارة تطبيق "أرغب فى عمل توكيل" المتوفر على هواتف الأندرويد فى نطاق محافظات المنيا وأسيوط والقليوبية والدقهلية والغربية وبنى سويف، مؤكدة أنه سيتم تباعاً افتتاح المزيد من المقرات، وإطلاق خدمات المحمول فى محافظات أخرى من أجل تيسير الخدمة على المواطنين والتقليل من الزحام فى المقرات خاصة فى ظل جائحة كورونا.