الدواء: إلغاء العمل بنظام صندوق المثائل الخاص بالمستحضرات البيطرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية إلغاء العمل بنظام صندوق المثائل الخاص بالمستحضرات البيطرية المحلية، وتطبيق هذا النظام على المستحضرات المستورده فقط، وذلك اعتبارا من يوم 3 يناير 2021.





وأكد الدكتور على الغمراوى، أن الهدف من إلغاء نظام صندوق المثائل بالنسبة للمستحضرات البيطرية المحلية هو زيادة حوافز الاستثمار، وتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج دون التقيد بعدد محدد مرتبط بصندوق المثائل، كذلك ضمان جودة وأمان وفاعلية المستحضرات البيطرية المصنعة وفقا للآلية الجديدة التى تمنع التقيد بعدد محدد من المستحضرات البيطرية المثيلة.

فيما أشارت الدكتورة حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرت الصيدلية بهيئة الدواء، إلى أن تلك الإجراءات المستحدثة من شأنها دعم سوق المستحضرات البيطرية، والمساهمة فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بمصر، ودفع عجلة الإنتاج الحيوانى إلى الأمام، وبالتالى ضخ رؤوس أموال جديدة فى هذه الصناعة المهمة التى يعمل بها الملايين من أبناء الشعب المصرى، وتعد أحد أهم مصادر الدخل القومى.

يأتى ذلك فى إطار سياسة هيئة الدواء الرامية إلى السير فى نسقين متوازيين، متمثلين فى زيادة حوافز الاستثمار وتهيئة المناخ لتطور ونمو السوق المحلى، وأيضا العمل على فتح آفاق متعددة لتصدير المستحضرات الدوائية المصرية للدول المجاورة، من خلال تلبية احتياجات تلك الدول من المنتجات الدوائية البشرية والبيطرية على حد سواء.