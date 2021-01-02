أمل رمزى: تطوير مهارات المعلم ضرورة حتمية للنهوض بالمنظومة

جدة - نرمين السيد - قالت النائبة أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن المعلم هو الحلقة الأساسية وهمزة الوصل بين المنظومة التعليمية الجديدة والطالب، ومع التطور الكبير الذى تشهده المنظومة فى إطار التعليم عن بُعد، بات يتطلب الأمر ترجمة ذلك فى إعداد معلمين على قدر كبير من مواكبة التطور الحديث، وعلى دراية بتطبيق كافة الأدوات الحديثة والتكنولوجية المتطورة حتى لا يتحول المعلم مع مرور الوقت للحلقة الأضعف فى المنظومة الجديدة التى شرعت الوزارة فى تطبيقها بالفعل على الأرض خلال السنوات الأخيرة.





وطالبت عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات لها اليوم بمنح المعلمين دورات تدريبية حول آليات التعليم عن بُعد، وكيفية استخدام الأساليب التعليمية الحديثة، خاصة فى ظل جائحة كورونا، متابعة: "إن لم يواكب المعلم هذه التطورات سنجد معاناة البعض فى مواكبة المنظومة الحديثة التى تريدها الدولة والتى تهدف فى المقام الأول على الاعتماد بشكل أساسى على الأساليب التكنولوجية الحديثة، مما يستوجب العمل طوال الوقت على إثقال خبرات المعلمين". وأوضحت: "الوزارة أعلنت الاعتماد على المنصات التعليمية وبنك المعرفة فى عملية التحصيل، ولهذا نجد أن المعلم سيظل لفترة ليست بالقصيرة بعيدا عن المنظومة التعليمية مما قد يؤثر على عملية التحصيل، وإن لم يكن هناك تطوير للذات لن يكون هناك تطوير حقيقى وستظل هناك حلقة مفقودة فى المنظومة الجديدة". وأكدت رمزى، أن الإجراءات التى أعلنت عنها الحكومة مؤخراً بشأن تأجيل كافة الامتحانات التى كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل الدراس تحافظ على مستقبل الطلاب، وتأتى فى إطار حماية الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وكافة العاملين من خطر الإصابة بفيروس كورونا ومنح فرصة لتخطى مرحلة الخطورة وذروة انتشار المرض.

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