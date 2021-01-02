رئيس النواب ينعى الكاتب الكبير وحيد حامد

جدة - نرمين السيد - كما تقدم عبد العال فى بيان صحفى، بالتعازى إلى النائب محمد عبد الغنى فى وفاة شقيقه. وتوفى فجر اليوم، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 77 عاما.

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