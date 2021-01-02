وزير الآثار يفتتح طريق الكباش بعد الانتهاء من ترميمه

جدة - نرمين السيد - وقال صلاح الماسخ، مدير المشروع، ومدير معابد الكرنك، إنه تم العمل على قدم وساق للبدء فى عملية الترميم، وتم نقل 4 تماثيل من الفناء الأول من معابد الكرنك، داخل صف من تماثيل الكباش، إلى ميدان التحرير لتزيينه.

وأشار الماسخ، إلى أن عدد الكباش فى الفناء الأول للمعبد يبلغ 29 كبشا، بعد نقل 4 منهم إلى ميدان التحرير.

وأوضح أنه فى شهر مارس من العام الماضى، تم إنجاز جزء كبير من المشروع، الذى يضم ثلاث فرق عمل منهم فريق الحفائر، والترميم، والإدارة الهندسية، كما تم عمل "مخدات"، ومصاطب طولية لوضع 29 تمثالا بطول 3 أمتار فى 70سم، وارتفاع مترين فى مكانها الأصلى، لرفع الكباش عليها، وفى حال حدوث مشكلة لكبش معين يتم رفع الكبش دون التأثير على غيره.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الآثار، عدد من المشروعات فى منطقة البر الغربى بمحافظة الأقصر، ضمن جولته بالمحافظة اليوم.