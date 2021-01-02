صور.. العثور على كشف أثرى جديد فى الكرنك

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وأفادت مصادر، أن الدراسات ما زالت تجرى من قبل الباحثين لمعرفة الاكتشاف، وسط تردد أنباء أنه كان يستخدم فى عملية البناء فيما نفت مصادر أخرى ذلك.
وزار الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، اليوم السبت، محافظة الأقصر، لافتتاح طريق الكباش الذى جرى ترميمه، والبالغ عددها 29 كبشا من أصل 33 كبشا، بعد نقل 4 كباش إلى ميدان التحرير.
وقال وزير الآثار، إن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لطمأنة العالم، والعمل على عودة السياحة من جديد لمصر، وسط مساندات لدعم قطاع السياحة.
وأوضح أن عودة الكثير من السياح لقضاء إجازة رأس السنة فى مصر يرجع إلى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية خلال الأونة الأخيرة.
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