تحديث أسطول وتجديد الاعتمادات الدولية.. حصاد مصر للطيران فى 2020

جدة - نرمين السيد - ولم تكن شركة مصر للطيران بمنأى عن تأثيرات فيروس كورونا، وبالرغم من ذلك استطاعت الشركة خلال هذا العام تحقيق إنجازات وحصد تجديد الشهادات والاعتمادات وأن تستكمل خطط تطوير أسطولها وأن تشارك المنظمات الدولية كالاتحاد الدولى للنقل الجوى "الأياتا"، والاتحاد العربى للنقل الجوى "الأكو"، واتحاد شركات الطيران الإفريقية "الأفرا" فى ايجاد حلول ووضع مقترحات لعبور تلك الأزمة التى عصفت بصناعة النقل الجوى، كما بذلت الشركة الوطنية جهودا مجتمعية، ورعت العديد من الأحداث بما يليق بمكانة مصر إقليميا وعالميا، بعض من هذه الإنجازات نطرحها لكم فى السطور القليلة القادمة:-

- تسلمت مصر للطيران، 8 طائرات من طراز الإيرباص A320neo و5 طائرات من طراز الإيرباص A220-300 خلال عام 2020 لتكتمل صفقة شراء الطائرات التى تعاقدت عليهم الشركة من نفس الطراز البالغ عددهم 12 طائرة.

- حصلت مصر للطيران، على المركز الثانى لبرنامج المسافر الدائم EGYPTAIR PLUS على مستوى إفريقيا من حيث القيمة الأعلى لعملاء شركات الطيران، والإعلان عن تفعيل مستوى جديد للعضوية "Elite" لترقية العضوية بعد المستوى الذهبى.

-افتتاح وزير الطيران المدنى، وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصر للطيران.

- إطلاق مصر للطيران، درجة السفر الجديدة "comfort class" على رحلاتها الدولية على متن طائراتها A220-300.

- استضافت مصر للطيران اجتماع الاتحاد العربى للنقل الجوى "الأكو" واتحاد شركات الطيران الإفريقية بمقر شركة مصر للطيران بمطار القاهرة.

- تسيير مصر للطيران خط جديد بين شرم الشيخ والغردقة لربط مدن الجذب السياحى.

- شاركت مصر للطيران، فى معرض ميلانو للسياحة والسفر بمشاركة الهيئة المصرية لتنشيط السياحة.

- تجديد اعتماد شهادة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على مواقع الشركة بمطار القاهرة.

- مصر للطيران للخدمات الجوية، تحصل على شهادة الأيزو 22000&90001 فى نظام الجودة وسلامة الغذاء.

- جددت أكاديمية مصر للطيران للتدريب اعتماد شهادات الأيزو "9001/2015" بنظام إدارة الجودة لأجهزة الطيران التمثيلى والتدريب الفنى وتصميم وتطوير البرامج التدريبية وشهادة الأيزو "14001/2015" بنظام إدارة البيئة والتزام جميع أنشطة التدريب فى حماية البيئة.

- حصلت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، للعام الثانى عشر على التوالى على تجديد شهادات الأيزو بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات "ISO 9001-2015 14001-2015 / 45001/2018" والمتعلقة بالجودة والسلامة والصحة المهنية.

- اجتازت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، بنجاح التفتيش الدورى لتجديد اعتماد أنظمة الجودة ISO 9001:2015.

- تجديد مصر للطيران للخدمات الأرضية لشهادة الايزاجو الدولية بدون أى ملاحظات.

- اجتازت مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تفتيش غير مخطط بنجاح للوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على منشأتها بالقاهرة.

- احتفلت مستشفى مصر للطيران، بنجاح 271 عملية زراعة كبد بنسبة تخطت 92% فى مصر والشرق الأوسط.

- احتفلت شركة مصر للطيران، بمرور 88 عاما على إنشائها فى السابع من مايو 1932.

- شركتا مصرللطيران وإيركايرو يوقعان مذكرة تفاهم، بهدف التكامل بين شبكة خطوط الشركتين وأسطولهما الجوى.

- شاركت مصر للطيران فى مبادرة "نحلق معا من جديد" تحت رعاية وزارة الطيران المدنى، والتى تدعو العاملين إلى الاستعداد لعودة حركة الطيران.

- استئناف حركة تشغيل رحلات مصر للطيران الدولية اعتبارا من يوم 1 يوليو 2020 إلى عدة وجهات بعد توقفها فى 19 مارس بسبب جائحة كورونا.

- أطلقت مصر للطيران، خدمة إليكترونية جديدة لتتبع حقائب ركاب رحلاتها الجوية.

- تشغيل مصر للطيران، أول رحلة سياحية لطابا بطائرتها الجديدة من طراز الإيرباص A320Neo تشجيعا لحركة السياحة الداخلية.

- قطاع السياحة بمصر للطيران "الكرنك" وإيركايرو يوقعان بروتوكول تعاون لتكامل الخدمات.

- استأنفت مصر للطيران، رحلاتها إلى كل من أكرا بغانا ولاجوس وأبوجا بنيجيريا، بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

- مصر للطيران ومشيخة الأزهر، وقعا بروتوكول تعاون من أجل تنشيط حركة الطيران والسياحة.

- أهدت مصر للطيران، مولودة من أم يمنية على طائرتها تذكرة سفر مدى الحياة، والتى ولدت على متن إحدى طائرات مصر للطيران التى كانت متجهة إلى لندن.

- مصر للطيران، أطلقت حملة تشجيعية للسفر تحت عنوان "مش حنبطل نسافر" بتخفيضات تصل إلى 20% على الرحلات الدولية.

- وقعت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، مذكرة تعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية.

- أكاديمية مصر للطيران للتدريب، تبدأ تشغيل جهاز الطيران التمثيلى الجديد A320Neo وتحصل على اعتماد وكالة سلامة الطيران الأوروبية الـ"EASA".

- الشركة الوطنية وطيران الخليج Gulf Air تتوسعان فى اتفاقية مشاركة بالرمز.

- مصر للطيران، تدشن شراكة استراتيجية مع الحكومة الغانية لتأسيس شركة طيران وطنية غانية باستثمار مصرى غانى مشترك.

- وزيرا الطيران والعدل، يشهدان افتتاح ورشة عمل عن "لوجستيات النقل الجوى" لقضاة المحاكم الاقتصادية بأكاديمية مصر للطيران للتدريب.

- انتخاب الطيار رشدى زكريا رئيس مصر للطيران، لعضوية مجلس المحافظين بالاتحاد الدولى للنقل الجوى IATA لمدة ثلاث سنوات.

- شاركت مصر للطيران، فى اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد العربى للنقل الجوى AACO، واتحاد شركات الطيران الإفريقية AFRAA.

- تشغيل مصر للطيران، لخط طيران جديد بين بودابست والغردقة لتنشيط حركة السياحة.

- مصر للطيران، وقعت اتفاقية مع شركة دناتا لخدمة عملائها بمطار دبى وتتسلم شهادة تقدير من المركز الوطنى للاستعلام المبكر بدولة الإمارات لالتزامها ودقتها فى إبلاغ عملائها بتعليمات السفر.

برامج المسؤولية المجتمعية والرعايات:-

- شاركت مصر للطيران، فى الحملة القومية "خليك فى البيت" من أجل تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما أطلقت فيديوهات دعائية بعنوان “stay home to travel soon”.

- أهدت مصر للطيران، أغنية "كتب التاريخ بداياته" لجميع الفئات التى تقف حائط صد فى التعامل مع فيروس كورونا.

- مصر للطيران، الناقل الرسمى لبعثة المنتخب القومى لكرة القدم الى توجو على أحدث طائراتها من طراز الإيرباص A320neo.

- مصر للطيران، الراعى الرسمى لبطولة كأس السوبر المصرى لكرة القدم التى أقيمت فى دولة الإمارات يوم 20 فبراير بين فريقى الأهلى والزمالك.

- سيرت مصر للطيران، رحلة لنقل بعثة النادى الأهلى إلى النيجر للمشاركة فى بطولة دورى أبطال إفريقيا.

- استقبلت مصر للطيران، نجوم وأساطير الكرة العالمية والإفريقية المشاركين فى حفل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم لاختيار الأفضل فى رحلة من مطار القاهرة إلى الغردقة.

- شاركت مصر للطيران، نادى الشمس فى افتتاح أكبر مجمع لحمامات السباحة فى إطار رعايتها للنادى.

- وقعت مصر للطيران، بروتوكول تعاون مع مدينة كيدزانيا القاهرة الترفيهية لدعم الأهداف التعليمية والتربوية الحديثة للأطفال.

- وهى الناقل الرسمى لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.

- أطلقت مصر للطيران، حملة قومية بعنوان "مصر للطيران أمان" تزامنا مع استضافة ضيوف ووفود بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.

- مصر للطيران راعى لفريق غزل المحلة فى الدورى الممتاز لكرة القدم.

- الناقل الرسمى لضيوف ونجوم مهرجان الجونة السينمائى الدولى خلال دورته الرابعة.

- الناقل الرسمى لضيوف ونجوم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ42.

- الناقل الرسمى لضيوف مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.

- الناقل الرسمى لضيوف مسابقة القرآن الكريم العالمية الـ27.

- شاركت مصر للطيران فى احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة فى مصر.

- الناقل الرسمى للمؤتمر الدولى لجراحات المخ والأعصاب للأطفال الذى أقيم بمستشفى 57357.

- مصر للطيران للصناعات المكملة، تشارك وزارة التضامن فى تصنيع 5000 قطعة قماش كمستلزمات لمستشفيات عزل مرضى كورونا.

- الناقل الرسمى لمؤتمر الاستثمار العربى الإفريقى والتعاون الدولى.

- الناقل الرسمى للمؤتمر الاقتصادى الناس والبنوك، والذى نظمه المركز الإعلامى العربى.

- الناقل الرسمى لملتقى الاستثمار وأسواق المال بالقاهرة.

- شاركت مصر للطيران، فى الاحتفال السنوى الثالث باليوم العالمى للطفل المبتسر "الولادة المبكرة".

- بالورود والنداء الصوتى، استقبلت مصر للطيران، البطل العالمى المصرى بيج رامى، على متن طائرتها القادمة من نيويورك، بعد فوزه ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام.