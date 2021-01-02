قام مبعوث أمیرالكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح وزیر الخارجیة الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح صباح الیوم السبت الموافق 2 ینایر 2021 بتسلیم رسالة خطیة منه إلى الرئیس عبدالفتاح السیسى. وتضمنت الرسالة، العلاقات الثنائیة الأخویة المتینة والوطیدة التى تربط البلدین والشعبین الشقیقین وسبل دعمھا وتعزیزھا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة، بحسب وكالة أنباء الكويت "كونا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمير الكويت يبعث رسالة خطية للرئيس السيسى بشأن العلاقات الثنائیة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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