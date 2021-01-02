للمرة الثانية خلال أسبوع.. وزير النقل يتابع أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري

شدد وزير النقل المهندس كامل الوزير على جميع العاملين بقطاعات مشروع أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري والاهتمام بأعمال النيوجرسي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير النقل لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول ١٠٦ كم وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

بدأت الجولة، بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول ١٢ كم حيث تمت متابعة أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح ٧ حارات بكل اتجاه بدلًا من ٤ حارات، وكذلك أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول ١ كم ليصبح ٨ حارات بكل اتجاه بدلًا من ٤ حارات حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوبًا إلى جانب الكوبري الحالي، وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الأوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد. بعد ذلك، تفقد الوزير أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من محور ٢٦ يوليو إلى تقاطع طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي بطول ١٥ كم، وكذلك المسافة من طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي حتى نفق سعد الدين الشاذلي حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري أعلى النفق وجاري إنشاء طريق داعم في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى المرج بواقع ٣ حارات إضافية بكل اتجاه، كما تتم أعمال توسعة جميع الكباري والأنفاق بتلك المسافة.

وأوضح الوزيرخلال الجولة أنه يجري العمل حاليًا على رفع كفاءة وتطوير منظومة الإنارة باستخدام أعمدة الهاي ماست، حيث تم البدء بالمسافة من السلام إلى المرج وعند الأوتوستراد.

وأكد الوزير على ضرورة التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وكافة الوزارات والمحافظات المعنية لنقل كافة المرافق ومعترضات التطوير لسرعة الإنجاز، مشيرًا إلى أن التحدي الرئيسي في تنفيذ هذا المشروع يكمن في وجود هذه العوائق المتعددة التي يعمل الجميع على سرعة الانتهاء من إزالتها.

كما وجه وزير النقل بضرورة بدء أعمال التطوير فورًا في أي منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق منها بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية فى القطاعات الأخرى، لافتًا إلى استمرار تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائري عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية.