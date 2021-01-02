أخبار مصرية

الإنتاج الحربي تواصل استعراض أنشطتها بفيديو جديد ضمن حملة "بنبني لبكره"

0 نشر
0 تبليغ

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي الفيديو الثالث من الحملة الإعلامية "بنبني لبكره"، والتي تستعرض في كل فيديو لمحات من مشروعات الوزارة ومساهمتها في التنمية الشاملة بالدولة، وتهدف لجذب الشباب للتعرف على بعض أنشطة "الإنتاج الحربي" من خلال فيديوهات لا تتعدى مدتها دقيقة.
وخلال الفيديو الثالث للحملة تم الإشارة إلى قيام وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء مصنع للنجيل الصناعي في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، شركة المقاصة سبورت، شركة ماستر سبورت) لتأسيس شركة لإنتاج المستلزمات والأدوات الرياضية وإنتاج النجيل الصناعي لملاعب كرة القدم الخماسية والملاعب الكبيرة بمواصفات وجودة عالمية معتمدة ومطابقة لمواصفات "الفيفا". 

لتتولى بعدها شركة "الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة" الإشراف على تصميم وإقامة مصنع لإنتاج النجيل الصناعي المستخدم في الملاعب الرياضية بكافة أنواعها، وكذلك أعمال اللاند سكيب وتنسيق الحدائق والفراغات العمرانية الحضرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإنتاج الحربي تواصل استعراض أنشطتها بفيديو جديد ضمن حملة "بنبني لبكره" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا