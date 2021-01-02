الإنتاج الحربي تواصل استعراض أنشطتها بفيديو جديد ضمن حملة "بنبني لبكره"

أطلقت وزارة الإنتاج الحربي الفيديو الثالث من الحملة الإعلامية "بنبني لبكره"، والتي تستعرض في كل فيديو لمحات من مشروعات الوزارة ومساهمتها في التنمية الشاملة بالدولة، وتهدف لجذب الشباب للتعرف على بعض أنشطة "الإنتاج الحربي" من خلال فيديوهات لا تتعدى مدتها دقيقة.

وخلال الفيديو الثالث للحملة تم الإشارة إلى قيام وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء مصنع للنجيل الصناعي في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين (الهيئة القومية للإنتاج الحربي، صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة، شركة المقاصة سبورت، شركة ماستر سبورت) لتأسيس شركة لإنتاج المستلزمات والأدوات الرياضية وإنتاج النجيل الصناعي لملاعب كرة القدم الخماسية والملاعب الكبيرة بمواصفات وجودة عالمية معتمدة ومطابقة لمواصفات "الفيفا".

لتتولى بعدها شركة "الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة" الإشراف على تصميم وإقامة مصنع لإنتاج النجيل الصناعي المستخدم في الملاعب الرياضية بكافة أنواعها، وكذلك أعمال اللاند سكيب وتنسيق الحدائق والفراغات العمرانية الحضرية.