رغم 7 مليارات جنيه خسائر.. كيف نجحت مصر للطيران في تجاوز تحديات فيروس كورونا؟

لم تكن الشركة الوطنية "مصر للطيران"، بمنأى عن الخسائر الفادحة التي سببتها جائحة كورونا الوبائية لصناعة النقل الجوي على المستوى العالمي بصفة عامة، وقطاع الطيران المصري بصفة خاصة، فبرغم ما تكبدته القابضة مصر للطيران من نزيف خسائر يقدر شهريًا بـ مليار جنيه وإجماليًا يقارب الـ 7 مليارات جنيه منذ بداية الأزمة في مارس الماضي حتى نهاية 2020، فإن قطار التحديث المخطط لم يتوقف قبل أعوام لأسطولها الجوي لتعزيز مكانتها العالمية، وتدعيم خطوطها الجوية الممتدة يومًا بعد يوم.

استطاعت أيضًا "مصر للطيران"، خلال عام الجائحة الوبائية 2020، تحقيق إنجازات وحصد تجديد الشهادات والاعتمادات واستكمال خطط تطوير أسطولها، فضلًا عن مشاركتها أيضًا المنظمات الدولية كالاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (الأكو) واتحاد شركات الطيران الأفريقية (الأفرا) في إيجاد حلول ووضع مقترحات لعبور تلك الأزمة التي عصفت بصناعة النقل الجوي، كما قامت الشركة الوطنية بدورها المجتمعي ورعايتها للعديد من الاحداث التي تستضيفها مصر بما يليق بمكانة مصر إقليميا وعالميا.

الأسطول.. تسلمت مصر للطيران خلال 2020، 8 طائرات من طراز الايرباص A320neo و5 طائرات من طراز الإيرباص A220-300 ، لتكتمل بذلك صفقة شراء الطائرات التي تعاقدت عليهم الشركة من نفس الطراز البالغ عددهم 12 طائرة.

دعم السياحة.. سيرت مصر للطيران خط جديد بين شرم الشيخ والغردقة لربط مدن الجذب السياحي، وشاركت فى معرض ميلانو للسياحة والسفر بمشاركة الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، وأطلقت أيضا حملة "مش هنبطل نسافر" لتسجيع السياحة الداخلية والخارجية، فضلا عن توقعيها اتفاقية تعاون مع قطاع السياحة "الكرنك" ومشاركة بالرمز مع الحليف " ايركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، لتوسيع شبكة الخطوط وفتح آفاق جديدة لعملاء الشركتين مع تشغيل الجدول الشتوي لكلا منهما بالمطارات الداخلية والخارجية.

فضلا عن أن الشركة تحسب لها الخطوة الأولى والمبادرة في تشغيل رحلات سياحية إلى مدن مصر الداخلية دعمًا لقطاع السياحة، بعد حالة الركود التي أصابته منذ حلول الجائحة الوبائية، فسيرت أول رحلة إلى مدينة طابا ومؤخرًا شغلت خط طيران جديد بين بودابست والغردقة لتنشيط حركة السياحة، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع مشيخة الأزهر.

المستشفى.. تم افتتاح وحدات ومعامل طبية حديثة بمستشفى مصرللطيران، واحتفلت أيضًا بنجاح 271 عملية زراعة كبد بنسبة تخطت 92% فى مصر والشرق الأوسط.

خدمات جديدة.. أطلقت مصر للطيران درجة السفر الجديدة (comfort class) على متن طائراتها A220-300، وخدمة اليكترونية لتتبع حقائب ركاب رحلاتها الجوية، فضلا عن توقيع اتفاقية مع شركة دناتا لخدمة عملائها بمطار دبي.

اعتمادات دولية.. - انتخاب الطيار رشدى زكريا رئيس مصر للطيران لعضوية مجلس المحافظين بالإتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لمدة ثلاث سنوات. - شركة الصيانة والأعمال الفنية حصلت على تجديد اعتماد شهادة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية FAA عن مواقع الشركة بمطار القاهرة . - شركة الخدمات الجوية حصلت على شهادة الأيزو 22000&90001 فى نظام الجودة وسلامة الغذاء. - أكاديمية مصر للطيران للتدريب جددت إعتماد شهادات الأيزو (9001/2015) الخاص بنظام إدارة الجودة لأجهزة الطيران التمثيلى والتدريب الفنى وتصميم وتطوير البرامج التدريبية وشهادة الأيزو (14001/2015) الخاصة بنظام إدارة البيئة وإلتزام جميع أنشطة التدريب فى حماية البيئة. - شركة الخطوط الجوية للعام الثاني عشر على التوالي علي تجديد شهادات الأيزو بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات (ISO 9001-2015 14001-2015 / 45001/2018 ) والخاصة بالجودة والسلامة والصحة المهنية. - اجتازت شركة الصيانة والأعمال الفنية بنجاح التفتيش الدوري لتجديد اعتماد أنظمة الجودة ISO 9001:2015، وأيضا تفتيش لوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA على منشأتها بالقاهرة. - جددت الخدمات الأرضية شهادة الايزاجو الدولية بدون أى ملاحظات. - حصل برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR PLUS الخاص بالشركة على المركز التاني إفريقيا من حيث القيمة الأعلى لعملاء شركات الطيران، والإعلان عن تفعيل مستوى جديد للعضوية (Elite) لترقية العضوية بعد المستوى الذهبى.

ناقل رسمي.. وسط الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة الوبائية، لم يتوقف النشاط الكروي المصري، والتي تعد الشركة الوطنية الناقل الرسمي لفاعليات المنتخبات الوطنية، فكانت أجندة تلك الفعاليات كالتالي:

- ناقل الرسمي لبعثة المنتخب القومي لكرة القدم الي توجو علي أحدث طائراتها من طراز الايرباص A320neo.

- راعى الرسمى لبطولة كأس السوبر المصرى التى أقيمت فى دولة الإمارات بين فريقى الأهلى والزمالك.

- سيرت رحلة خاصة لنقل بعثة النادى الأهلى إلى النيجر للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا

- استقبلت نجوم وأساطير الكرة العالمية والإفريقية المشاركين فى حفل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم لاختيار الأفضل فى رحلة خاصة من مطار القاهرة إلى الغردقة.

- ناقل الرسمي لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021.

- ناقل الرسمي لضيوف ونجوم مهرجان الجونة السينيمائى الدولى خلال دورته الرابعة.

- ناقل الرسمي لضيوف ونجوم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

- ناقل الرسمى لضيوف مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة.

- ناقل رسمى لضيوف مسابقة القرأن الكريم العالمية الـ 27.

- ناقل الرسمى للمؤتمر الدولى لجراحات المخ والأعصاب للأطفال الذى أقيم بمستشفى 57357.

- ناقل الرسمي لمؤتمر الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي.

- ناقل رسمي للمؤتمر الاقتصادي الناس والبنوك، والذي ينظمه المركز الإعلامي العربي.

- ناقل رسمى لملتقي الإستثمار وأسواق المال بالقاهرة.

ومع أخر أيام 2020، كان لها تنظيم مميز في استقبال البطل العالمى المصرى "بيج رامى" على متن طائرتها القادمة من نيويورك، بعد فوزه ببطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام.