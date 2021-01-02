بسبب كورونا.. الكنيسة الأرثوذكسية تمنع زيارة المدافن خلال عيد الميلاد

أعلنت إدارة المدافن بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية منع زيارة المدافن خلال فترة عيد الميلاد المجيد في السابع من يناير الجاري، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن القرار يأتى منعا للتجمعات والزحام حرصا على سلامة أبنائها، وأنها تلزم المسئولين عن المدافن بإغلاقها تماما وعدم فتحها إلا في حالات الدفن.

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وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية خالص العزاء لمجمع رهبان دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت، في نياحة الأب الفاضل الراهب باسيليوس المقاري، كما يلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -في تصريح له- إنه رحل عن عالمنا في شيخوخة صالحة اليوم الأب الراهب باسيليوس المقاري، بعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من سبعة وأربعين سنة وعمر تجاوز ستًا وثمانين سنة. حيث ولد عام ١٩٣٤ وترهب عام ١٩٧٣.

وطَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم رفات أحد قديسي دير السريان بوادي النطرون وهو القديس يحنس كاما الذي تحتفل الكنيسة القبطية بعيد بعد غدٍ الأحد الموافق ٢٥ كيهك.

وشارك قداسة البابا تواضروس الثاني في طقس تطييب الرفات من أحبار الكنيسة، إلى جانب نيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس الدير، أصحابُ النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير البرموس، والأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والأنبا دوماديوس أسقف ٦ أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر.

وأصدرت مكتبة الإسكندرية طبعة خاصة من كتاب "المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر التاريخ"، بسعر في متناول يد القارئ، بعد أن أصدرت منذ شهور طبعة فاخرة من الكتاب.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن إدارة مكتبة الإسكندرية أهدت عددًا من نسخ الطبعة الجديدة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، موضحا أن الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أشار إلى أن صدور هذه الطبعة يأتي في إطار حرص المكتبة على إتاحة الكتاب للمصريين جميعًا مسلمين ومسيحيين للاطلاع على جزء أصيل من التاريخ المصري.