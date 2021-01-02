نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع وزارة التموين إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 بوابة مصر الرقمية وتحديث البيانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم رابط موقع إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021، أعلنت وزارة التموين والتنمية المحلية موعد البدء في إضافة مواليد جديدة على بطاقات التموين المستحقين للدعم، وفور إعلان الموعد الرسمي لإضافة المواليد نستعرض على حضراتكم رابط موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد واستكمال بيانات بطاقة التموين، كما سنوفر لكم رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021.

موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين subsidy.egypt.gov.eg وقال السيد الوزير إن وزارة التموين والتجارة الداخلية سوف تضيف المواليد الجدد للبطاقات التموينية خلال الأيام القادمة فور الانتهاء من الأعمال وإجراءات التنقية التي تباشرها الوزارة والتي من المقرر أن تنتهى خلال شهر ديسمبر وستكون عقب المرحلة الأولي والثانية.

وعن موعد إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية 2021 أوضح السيد الوزير أن عمليات إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين قد تقدم عليها مليوني و200 ألف حتى الآن من إجمالي 7 ملايين و700 ألف كانوا قد تقدموا لإضافة مواليدهم في فترة سابقة، كما كشفت الوزارة في بيان لها اليوم أن المرحلة الأولي من عملية تنقية بطاقات التموين ما زالت مستمرة.

موقع إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021

يمكنكم الدخول على الموقع الرسمي لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2021 من خلال الدخول هنا: موقع دعم مصر لاستكمال وإضافة المواليد الجديد على البطاقات التموينية، كما يمكنكم أيضاً الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021 من خلال الرابط المرفق أدناه.

واكد وكيل أول وزارة التموين محمود عبد العزيز، إن الإضافة ببطاقة التموين تشمل المواليد الجدد حتى لمن تجاوز عمر العامين، وأشار أن البيانات المطلوبة تشمل الرقم القومى الخاص بصاحب البطاقة التموينية والأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المسجلة داخل البطاقة التموينية أو شهادات الميلاد لمن هو دون سن 16 عام .

ونفى سيادته ما تردد من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن عملية التنقية قد انتهت وتم حذف بعض المواطنين منها ولم تتم إضافتهم، و تشمل عملية الحذف الوفيات والأسماء المكررة والمسافرين إلى الخارج وفقاً للضوابط المتفق عليها.

نود أن نحيط علم سيادتكم انه أذا واجهتكم مشكلة في عملية التسجيل علي موقع دعم مصر ولم تستطيع إضافة المولود الجديد ، أكتب لنا في تعليق المشكلة وأن شاء الله سنساعدك في حلها.

وأوضحت وزارة التموين أنها مستمرة في تقديم الدعم لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية والمقررات التموينية للمواطن, وأولي الاهتمامات هي توفير رغيف الخُبز المدعم للمواطن, ومحاولة تنظيم عمليات الصرف على السلع التموينية بجميع أشكالها وأنواعها.

وقد ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية السادة المواطنين إلى استكمال تسجيل بيانات المواليد الجدد على بطاقات التموين كما هو موضح عبر الدخول إلى موقع دعم مصر لأضافه المواليد الجدد على بطاقة التموين.

حتى الآن لم يتسنى لنا معرفة الموعد النهائي لانتهاء عمليات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين عبر تسجيل بيانات المواليد علي بطاقات التموين، حيث لم تعلن أي جهه حكومية عن تحديد موعد لانتهاء عمليات تسجيل بيانات المواليد الجدد علي البطاقات.

تستكمل الآن عمليات إضافة مواليد علي بطاقة التموين ، أو عمليات التسجيل إضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين، ولمعرفة الطريقة والخطوات اللازمة من اجل إضافة المواليد الجديدة علي بطاقة التموين ، يمكنكم النظر لما هو موضح أعلاه.

تحديث: اتخذ وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً بتعديل طرح كميات الخبز علي الكارت الذكي لأصحاب بطاقات التموين الورقية البدل فاقد واللذ1ين لا يملكون بطاقات تموينية ذكية من 1500 رغيف إلى 500 رغيف كحد أقصى، مما أثار ضجة كبيرة بين المواطنين، وما زالت عمليات تسجيل المواليد الجدد علي بطاقات التموين جارية ولم تتوقف.

تحديث: تدرس وزارة التموين في الوقت الحالي فتح باب تسجيل المواليد الجدد علي بطاقات التموين نظراً لمنظمتي الخبز الجديد، وقالت مصادر مطلعه انه سيتم فتح التسجيل للمواليد خلال الفترة المقبلة، وحتى الآن لم يتسنى لنا معرفة الموعد المحدد لاستئناف عمليات التسجيل، وسوف نُخطركم به حال علمنا فوراً.

تحديت: نفي مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية ممدوح رمضان جميع ما تردد عن تسجيل المواليد الجدد علي بطاقات التموين، وقد أشار سيادته أن الوزارة منذ أن أغلقت باب تسجيل المواليد الجدد علي بطاقة التموين لم تفتحها حتى الآن، كما سيتم فتح التسجيل خلال شهر يونيو القادم.

تحديث: أعلنت وزارة التموين عن فتح باب تسجيل البيانات وإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، كما قالت الوزارة عبر إعلان رسمي لها منذ أيام أنه يجب على جميع المواطنين تحديث بيانات بطاقة التموين وقد حددت الوزارة مدة زمنية 60 يوماً للانتهاء من كافة الإجراءات لتحديث بيانات بطاقات التموين.

وقد أوضحت وزارة التموين الأوراق المطلوبة من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين والتي تتمثل في الآتي:

استمارة تحديث البيانات من مكاتب البريد أو التموين أو البقالين مجانية

صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة صاحب البطاقة

صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيدين

صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر

إيصال كهرباء حديث

إيصال صرف المقررات التموينية والمثبت به كلمة حدث بياناتك

تحديث: صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها مدت فرة إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين لتكون ابتداءا من أول شهر أغسطس 2017 وذلك عبر موقع دعم مصر لمن يرغب بتنفيذ العملية إلكترونياً، ولمن يرغب في إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين يدوياً فعليه التوجه لأقرب مكتب تابع لوزارة التموين، وتقديم الأوراق المطلوبة الموضحة أعلاه.

تحديث: أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم فتح خدمة إضافة المواليد الجدد عبر موقع وزارة التموين خلال أول العام الجديد، كما أشار السيد الوزير أنه سيتم إتاحة خدمة نقل البطاقات من محافظة لأخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة لذلك.

طريقة إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية 2021

الدخول على رابط بوابة مصر الرقمية.

اختيار أيقونة ضم أفراد أسرتي

اختيار ابدأ الخدمة.

إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة ثم النقر على مربع موافق على الشروط والأحكام.

اختيار الأشخاص المراد ضمهم، بشرط أن يكونوا من الأقارب من الدرجة الأولي، وتسجيل الرقم القومي.

تحديث جديد اليوم: صرح السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أن منظمة إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 ستبدأ خلال الأيام القادمة وتستمر حتى الأول من شهر أكتوبر القادم، على أن يتم إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.

تحديث جديد اليوم 2-1-2021: صرح السيد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021 لبعض من الفئات الأشد والأكثر احتياجاً لها والتي تتمثل في الأرامل والمطلقات والعمالة الغير منتظمة والأشخاص الخاضعين لبرنامج تكافل وكرامة، حيث يستطيع الجميع من الفئات الموضحة إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2021 عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.