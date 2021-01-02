مباريات اليوم الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق توتنهام اليوم فريق "ليدز"في الدوري الإنجليزي، في مباراة من المقرر إقامتها اليوم في تمام الساعة الثانية ونصف علي قناة "بي إن سبورت HD 2" المشفرة بتعليق علي محمد علي .

مباراة توتنهام اليوم

ويدخل توتنهام المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة جمعهما من خمسة عشر مباراة حقق الفوز في سبع لقاءات وتعادل في خمس وتلقى الهزيمة في ثلاث، بينما يحتل فريق ليدز يونايتد المركز الحادي عشر برصيد ثلاثة وعشرين نقطة جمعهم من سنة عشر مباراة حقق الفوز في سبع وتعادل في اثنتين وتلقى الهزيمة في سبع، وكان آخر مواجهاتة في الدوري الإنجليزي أمام فريق ولفرهامبتون وانتهت بنتيجة 1/1. يدخل فريق كريستال بالاس أمام فريق شيفليد يونايتد في الدوري الإنجليزي المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة مساءًا ويحتل المركز الخامس عشر برصيد تسع نقاط، بينما فريق شيفيليد يحتل المركز العشرين ويمتلك نقطتين فقط.

ويأمل فريق كريستال بالاس الي تحقيق الفوز علي نظيرة فريق شيفيليد يونايتد والحصول علي ثلاث نقاط هامة في مشواره و كذلك يدخل صاحب الأرض بكل قوتة دون غيابات ومن المقرر ان تقام المباراة على ملعب " سيلهرست بارك" هذا و سوف يتم نقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD 2" ومن غرفة التعليق المعلق الرياضي عادل خلو.

مباراة أرسنال اليوم

ويستضيف فريق برايتون اليوم فريق ولفرهامبتون في تمام الساعة السابعة والنصف في الدوري الإنجليزي والذي يحتل المركز السابع عشر برصيد ثلاثة عشر نقطة بينما يحتل فريق ولفرهامبتون المركز الثاني عشر في ترتيب الجدول برصيد واحد وعشرين نقطة ويسعي كل منهم في حصد الثلاث نقاط لتعزيز مكانتهم في جدول الترتيب الدوري .تقام اليوم مباراة أخرى فريق وست بروميتش وأرسنال في تمام الساعة العاشرة مساءًا حيث يحتل أرسنال المركز الثالث عشر برصيد عشرين نقطة ويسعي للانتصار اليوم بعد فوزه في آخر مواجهاتة أمام فريق برايتون بنتيجة 1/0.

بينما فريق وست بروميتش يحتل المركز قبل الأخير برصيد ثنان نقاط يأمل في تحقيق الفوز بعد الخسارة الكبيرة التي تلقها من فريق "ليدز"والذي انتهت بنتيجة 5/0 بدون رد .

