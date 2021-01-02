أعمال وحيد حامد في أسبوع على قناة الحياة

تقدم قناة "الحياة دراما" أعمال الراحل وحيد حامد تخليدًا لذكراه لمدة أسبوع، وذلك بداية من اليوم 2 يناير 2021 بعد رحيله عن عالمنا.

اسبوع وحيد حامد

تبدأ إذاعة أبرز أعمال الكاتب وحيد حامد السينمائية، في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم، على أن يستمر عرض أفلامه المميزة على القناة لمدة أسبوع.

قدم وحيد حامد العديد من الأعمال السينمائية التي كان لها رونق خاص، منها: الراقصة والسياسي، احكي يا شهرزاد، طيور الظلام، آخر الرجال المحترمين، المنسي، الغول، الإرهاب والكباب، الهلفوت، دم الغزال، وغيرها من الأعمال المختلفة.

وفاة وحيد حامد

رحل الكاتب الكبير عن عالمنا اليوم السبت، بعد تعرضه لأزمة صحية بسبب ضعف عضلة القلب، وومشاكل في الرئة، ليترك جمهوره ونجوم الوطن العربي في حالة يرثى لها.