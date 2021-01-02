من هو وحيد حامد.. أبرز المعلومات عن الكاتب الكبير

وحيد حامد- ارشيفية
يتسائل كثيرين من هو وحيد حامد السيناريست المصري الذي تميز بالعديد من المواهب التي أبهرت قراءه على مدار رحلته الفنية، حيث لن يفكر لوهلة إلا لإمتاع جمهوره وفتح العديد من الآفاق أمامهم ليأخذ مكانة خاصة في قلوبهم.
من هو وحيد حامد
ترعرع الكاتب وحيد حامد بمحافظة الشرقية، حيث ولد في يوليو 1944، وتزوج من الاعلامية زينب سويدان رئيس التلفزيون المصري سابقًا، وتكلل زواجهما بإبنهم المخرج السينمائي مروان حامد.
استهل وحيد حامد رحلته الأدبية بتقديم الأعمال ذات الطابع السياسي والاجتماعي عميق، حيث كانت من بداية أعماله كتابة القصة القصيرة والمسرحية، ومن ثم اتجه إلى الكتابة الإذاعية، ليأخذ جمهوره بقطاره الخاص ويصل إلى التليفزيون والسينما ليدخل العديد من المنازل بجميع الطرق المختلفة والتي تتناسب مع جميع الأذواق والأعمال، فقد كانت أعماله فريدة من نوعها ولن يختلف عليها شخص.
مسيرة وحيد حامد الصحفية
أبدع الكاتب وحيد حامد في كتابة المقال السياسي والاجتماعي بعدد من الصحف المصرية الشهيرة ليكون أول مقال له في مجلة صباح الخير، وبعدها دخل ضمن طاقم صحيفة روزا اليوسيف، ومن ثم صحيفة الشروق والوفد، فضلًا عن العديد من الصحف التي حملت اسمه في أعمدتها.
أفنى الكاتب الراحل حياته للعمل عن حب وشغف الذي كان لايزال متواجد داخله حتى أيامه الأخيرة، فقد صرح بعد تكريمه في مهرجان القاهرة 2020 عن إستعداده لتحضير فيلم جديد مع المخرجة ساندرا نشأت ولكن فيروس كورونا كان العائق الذي حال أمامه، وكذلك الموت.
أبرز المعلومات عن الكاتب الكبير
ألهم الكاتب المصري وحيد حامد العديد من الشباب وأصحاب القامة ليكون سبب في تغيير الكثير منهم، وذلك من خلال أعماله المختلفة.
حاز "حامد" على العديد من الجوائز المختلفة والمتعددة لتثبت مشواره الذي أحبه وأعطى له جهده وحياته بكل حب، حيث كان آخرهم جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020 في دورته الـ 42.
رحل السيناريست المصري عن عالمنا صباح اليوم ليترك خلفه إرثًا كبيرًا لأجيال قادمة لتتعلم منه، ولكن صعوبة المشهد جعلت فراقه صعبًا على العديد من نجوم الفن وجمهوره الكبير.
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