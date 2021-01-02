فؤاد أباظة: بروتوكولات وتفاهمات مرتقبة بين مصر والعراق

أشاد وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، النائب أحمد فؤاد أباظة، بما أطلقه الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح من تصريحات، أكد فيها على عمق العلاقات التي تجمع العراق ومصر في مختلف المجالات والحرص على دعم أطر التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها.

لقاء مثمر

واستطرد أباظة، في بيان اليوم، بالقضايا التي ناقشها الرئيس العراقي خلال لقائه في قصر السلام ببغداد بالسفير المصري لدى العراق علاء الدين عبد المنعم موسى لتعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وبغداد في مختلف المجالات.

إعادة بناء العراق

وأبدى النائب أحمد فؤاد أباظة، عن ثقته التامة في أن المرحلة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون بين البلدين خاصة في ظل انبهار وإشادة القيادات العراقية بالإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورغبة الجانب العراقي في الاستفادة بالتجربة المصرية ونقلها للعراق في إطار حرص القيادات العراقية على أهمية الدور الكبير الذي ستقوم به مصر في مشروعات إعادة بناء العراق.

واختتم النائب حديثه بأن الواقع والتاريخ أكدا للرأي العام العربي أن مصر لايمكن أن تتأخر أبدًا عن تقديم جميع أنواع الدعم لاشقائها العرب، مشيدًا بالحرص المستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم جميع القضايا التي تهم الأمة العربية ودعم مجالات التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك بين مصر والدول العربية وفي مختلف المجالات.

اللجنة العليا المشتركة

يشار إلى أن الرئيس العراقي، قد صرح بأن بلاده حريصة على تعزيز التعاون مع مصر، فيما أرسل "تحياته" إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وتابع صالح، أن عمق العلاقات التي تجمع العراق ومصر في مختلف المجالات، والحرص على دعم أطر التعاون الثنائي وتعزيز عمل اللجنة العليا العراقية – المصرية المشتركة، والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها.

وأعرب الرئيس العراقي عن شديد اعتزازه بما جرى خلال اللقاء في قصر السلام ببغداد السفير المصري لدى العراق، علاء الدين عبد المنعم محمد موسى، إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك، كما أشاد بالتطور القائم في العلاقات المشتركة بين البلدين.