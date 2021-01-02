نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن في 2020: إنجازات برنامج مودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي عددا من البرامج والمبادرات الهامة التي تهدف لمواجهة المشكلات المجتمعية وزيادة نسبة الوعي بين الفئات المستهدفة بهدف زيادة التوعية المجتمعية التي تنعكس في النهاية على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد.

وتستعرض "الفجر" إنجازات برنامج مودة الذي يهدف البرنامج إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسبة الطلاق في المجتمع والحفاظ على كيان الأسرة المصرية وذلك من خلال المحاور التالية:

*محور الاتصال المُباشر:

-تم ضم ثلاث جامعات إضافية ضمن خطة التوسع التدريجي لتعميم تدريبات مودة بالجامعات.

- تم تنفيذ ثلاث ورش تدريب مدربين TOT لعدد 90 عضو هيئة تدريس بجامعات؛ السويس، وأسيوط، وجنوب الوادي.

- تم تنفيذ 315 تدريبًا لعدد 18،900 طالب وطالبة على مستوى 8 جامعات.

-وتم أيضا تنفيذ عدد 100 تدريبًا لإجمالى عدد 5624 من مكلفى الخدمة العامة على مستوى 19 محافظة؛ البحيرة، الإسكندرية، مرسى مطروح، القليوبية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الفيوم، دمياط، السويس، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسماعيلية.

- تم إعداد دليل تدريبي تفاعلي استنادًا إلى المادة العلمية الأساسية للمشروع لتنفيذ تدريبات تتناسب مع طبيعة الفئات التي تتردد على مراكز الشباب.

- تم تدريب وإعداد شبكة من المدربين الشباب من خلال تنفيذ 3 دورات تدريب مدربين TOT لعدد 82 مدرب شاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وقد قام المدربين بتنفيذ 43 تدريبًا خلال 2020 بقوة استهداف 1962 شاب وفتاة من المترددين على مراكز الشباب بعدد 20 محافظة.

-تم أيضا إطلاق مبادرة جديدة للتوعية الأسرية للمتعافين من الإدمان الذين يتم علاجهم من قِبَل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزوجاتهم بهدف تهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعي.

-تم تدريب 203 متدربة من خلال 5 تدريبات على مستوى محافظتي القاهرة الكبرى والأسكندرية.

-تم تنفيذ 4 تدريبات بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس وصندوق الأمم المتحدة للسكان لتدريب 143 من الفتيات العاملات بالمصانع على مستوى ثلاث محافظات؛ القاهرة، والفيوم، وبني سويف، فضلا عن تنفيذ 10 تدريبات بالتعاون مع نادي روتاري للفتيات الأولى بالرعاية وخطابهن بإجمالي 196 متدرب على مستوى 3 محافظات؛ القاهرة، والأسكندرية، والفيوم.

- تم تنفيذ 3 تدريبات بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي لتدريب عدد من الفتيات الأولى بالرعاية اللائي يتم تجهيزهن من خلال الجمعيات الشرعية بواقع 122 مُشارك بأسيوط والسويس.

*محور التدريب عن بُعد..منصة مودّة الرقمية:

تُمثّل المنصة نموذجًا للتحول الرقمي في التعامل مع المشكلات والقضايا المجتمعية بالشكل الذي يُمكّن المشروع من الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئة المستهدفة مع ضمان تقديم المحتوى بجودة ودقة عالية وموحدة، وقد ارتفعت معدلات التردد والتسجيل على المنصة بشكل ملحوظ تزامنًا مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد المترددين على المنصة إلى 2،178،000، بالإضافة إلى ما يقرب من 50،000 تسجيل.

وقد اعتمد المجلس الأعلى للجامعات في مارس 2020 المنصة الرقمية كمتطلب تخرج اختياري اعتبارًا من العام الجامعي 20202021.

وجدير بالذكر أن المشروع قد قام بتغذية المنصة في منتصف شهر يونيو2020 بالمزيد من مقاطع الفيديو بواقع 17 دقيقة إضافية تتناول موضوعات ملحة من واقع الاحتياجات التي تم رصدها أثناء التدريبات الميدانية، وتتضمن أهم الموضوعات التي تم إضافتها تقبُّل التغيرات التي تطرأ على شريكة العمر مع مرور الزمن، الممارسات الضارة ضد الإناث؛ ختان الإناث، والزواج المبكر، أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات، التربية الإيجابية، المفاهيم والأفكار الاجتماعية المغلوطة التي تؤثر على الحياة الزوجية.

*صفحة مودّة على منصة الفيسبوك:

يأتي عمل الصفحة مكملًا لعمل منصة مودة، وتمثل نافذة هامة للتسويق لمكونات المنصة وأهميتها بين الفئات المستهدفة، وقد تم تسجيل 17 فيديو لمجموعة من الأطباء النفسيين والخبراء موجهة للأسر المصرية وتعامُلها مع أزمة كورونا، وكيفية الاستفادة من حملة خليك في البيت في قضاء وقت مفيد بين أفراد العائلة والعمل على تفادي الخلافات، ويتم إضافة فيديو جديد يوميًا على الصفحة، وقد شهدت الصفحة ارتفاعًا غير مسبوق في التفاعل.

*إطلاق مُبادرة التدريب التفاعُلي عبر الإنترنت:

هذه المبادرة تم إطلاقها كخطوة للتأقلم مع أزمة كورونا وإيجاد حلول تتناسب مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة وبعد أن توقفت الأنشطة التدريبية المباشرة التي يقوم بها المشروع في مختلف التجمعات الشبابية.

قام المشروع بتنفيذ 30 تدريبًا تفاعُليًا من خلال تطبيق زووم بعد أن قام بتنفيذ 8 تدريبات تجريبية على مرحلتين لتقييم وتعديل التجربة لضمان جودة التدريبات ووضع آلية رقمية لقياس مردود التدريبات على الفئات المستهدفة، والتأكُد من تعديل المحتوى التدريبي بالشكل الذي يتناسب مع آلية الإنترنت والوقت المحدد للتدريب والذي يتراوح بين 150 إلى 180 دقيقة.

واستعان المشروع بعدد 30 مدربة من الذين سبق وأن تم اعدادهم وتدريبهم على المحتوى العلمي للمشروع خلال فبراير 2020 بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، واستفاد من هذه التدريبات 884 متدربة من 27 محافظة، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المصريين المقيمين بالخراج.

ويستهدف البرنامج الشباب المقبل على الزواج بإجمالي مستهدف 800 ألف سنويًا

1. الشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من ( 18 إلى 25 عام) • طلبة الجامعات والمعاهد العُليا (480 ألف) يتم تخريجهم سنويا في ( 69 ) جامعة أكاديمية حكومية وأهلية ودولية.

• المجندين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ( 250 ألف) مجند تقريبا.

• مكلفي الخدمة العامة التي تشرف عليهم وزارة التضامُن الاجتماعي ( 40 ألف شاب وشابة) سنويا.

2. المتزوجون المُترددون على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى ( حوالي 212 مكتب تابع لوزارة العدل على مستوى ربوع الجمهورية).

ويأتي ذلك للحد من نسب الطلاق فى مصر ويتم تحقيقه من خلال:

• توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج ( أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات - المهارات الوالدية - المشكلات الزوجية - والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية).

• الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق.

• تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.

• مراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.