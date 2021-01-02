نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد التضامن 2020: إنجازات برنامج وعي للتنمية الثقافية والاجتماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفذ وزارة التضامن الاجتماعي عددا من البرامج والمبادرات الهامة التي تهدف لمواجهة المشكلات المجتمعية وزيادة نسبة الوعي بين الفئات المستهدفة بهدف زيادة التوعية المجتمعية التي تنعكس في النهاية على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد.

وتستعرض"الفجر" إنجازات برنامج وعي للتنمية الثقافية والإجتماعية الذي تم إطلاقه بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في 27 فبراير 2020 بإعتباره أحد برامج الحماية الاجتماعية المستحدثة في إطار الاستثمار في البشر، في السطور التالية:-

* يهدف البرنامج إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة.

- بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.

- تشكيل الوعى الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية وهي: التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات،،والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.

- يعد المستفيدون من برنامج وعي الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة والتي يصل عددهم إلى نحو 3.8 مليون أسرة (١٥ مليون مواطن ومواطنة)، والمستفيدات من برامج المرأة بالوزارة، وأسر ٢٧٣ قرية من الأسر المستفيدة من المبادرة الرئسية حياة كريمة، وكذلك المستفيدين من كافة برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي مثل برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي و٢ كفاية وبرامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

* تتمثل آليات عمل البرنامج في التواصل الاجتماعي والإعلامي الإيجابي؛ بالاتصال المباشر من خلال الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة والجمعيات الأهلية الشريكة ومن خلال مواد إعلامية بمنافذ برامج وخدمات وزارة التضامن الاجتماعي كمكاتب البريد والوحدات الاجتماعية.

- التوعية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل التليفزيونية والإعلام الجماهيري.

- دمج رسائل وعي في برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادي وبرنامج ٢ كفاية لتنظيم الأسرة وبرامج مكافحة الإدمان ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وخطة" دعم قيم وممارسات المواطنة بالمنيا"، فضلا عن تفعيل إنفاذ السياسات والإجراءات والقوانين الداعمة للتغيير الاجتماعي.

- تم بناء قدرات العاملين بوزارة التضامن الإجتماعي والرائدات الإجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة لتوصيل رسائل التوعية للجمهور المستهدف.

- تم تدريب العاملين بالإدارات الإجتماعية والوحدات الإجتماعية في 11 محافظة (البحيرة – الدقهلية – القليوبية – المنيا – مرسى مطروح – الوادي الجديد - أسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – أسوان) في 143 قرية حول موضوعات برنامج وعي للتنمية الإجتماعية بإجمالي عدد 250 من العاملين بالوحدات والإدارات الإجتماعية كمرحلة أولى.

- تم تدريب 2000 رائدة إجتماعية حول موضوعات برنامج وعي للتنمية المجتمعية والتربية الأسرية الإيجابية، تستهدف كل رائدة إجتماعية 15 زيارة منزلية شهريا، 6ندوات شهريا (بإجمالي عدد 567 الف اسرة مستفيدة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر2020).

- تم وضع نظام تسجيل ومتابعة لمكلفات الخدمة العامة من خلال منصة التواصل التفاعلي بوزارة التضامن الاجتماعي (Rapidpro) ويتم تقسيمها كالتالي (منسقة محو أمية – منسقة توعية ميدانية – منسقة تمكين الاقتصادي – منسقة متابعة).

- تم تدريب 420 من مكلفات الخدمة العامة (لعام 2020 -2021 ) بالمحافظات المستهدفة كمرحلة أولى، وتم توظيفهم للعمل في 250 فصل محو أمية وأنشطة التوعية العامة بالقرى المستهدفة، ومستهدف لكل مكلفة خدمة عامة للتوعية تنفيذ عدد 12 ندوة شهريًا وأيضا لقاء مجتمعي شهريًا.

- تم تحويل موضوعات وعي لمادة رقمية، لضمان سهولة وصلها عبر منصة التواصل التفاعلي للعاملين الإجتماعين والمستفدين.

- تم طباعة وتوزيع عدد 3500 بوستر يحتوى على أهم رسائل موضوعات برنامج وعي للتنمية المجتمعية، وقد تم وضعها بالوحدات الإجتماعية والجمعيات الأهلية الشريكة لتوعية المترددين على خدمات الوحدة الإجتماعية والجمعيات.

- تم طباعة 4000 مجموعة من كتيبات وعي (كل مجموعة 12 كتيب)، ويعرض كل كتيب موضوع من موضوعات منهج وعي بصورة مبسطة ورسومات كاركاتير مبتكرة.

- تم إختبار الرسائل والرسومات مع العاملين والمستفدين من البرامج المختلفة لوزارة التضامن الاجتماعي.

- تم إنتاج دليل تدريبي متكامل "وعي للتنمية المجتمعية " يضم كافة التساؤلات المجتمعية ومنهج للإعلام والتعليم والإتصال، ويشمل أهم الرسائل في كل موضوع، ومواد إيضاحية وفيلمية وتدريبات عملية، لتسهيل وصول المعلومات والمعرفة للمستفدين، كما تم إنتاج مواد ترويجية للفئات المستهدفة بأهم رسائل برنامج وعي.

- تم تنفيذ حملة "نقدر نحول الإعاقة لطاقة" للكشف المبكر عن الإعاقة بالتعاون مع مركز سيتي للإكتشاف المبكر للإعاقة في 8 محافظات ( البحيرة – الدقهلية – القليوبية – أسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر – اسوان) داخل 125 قرية من القرى الأكثر إحتياجًا، في إطار التدخلات على مستوى المناطق والقرى المستهدفة.

- بلغ متوسط عدد المترددين على الحملة 12 ألف أسرة لديها أطفال من سن يوم إلى 3 سنوت، وتشمل المرحلة الأولى من الحملة عمل مسح إستطلاعي للأطفال، وتحديد الحالات المشتبة بها، وتحويلها لمراكز التدخل المبكر لعلاج الإعاقة.