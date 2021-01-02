بوابة مصر الرقمية وطريقة التسجيل في أقل من 3 دقائق بالصور

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محمد سياف - ابو ظبي - إن بوابة مصر الرقمية هي أحد أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات الحكومية إلى المواطنين في أي مكان بصورة ميسرة وجديدة وموفرة للوقت والجهد، حيث تعمل الدولة على التحول الرقمي للبنية المعلوماتية في شتى القطاعات، وهي تستهدف تحويل الخدمات إلى الصورة الإلكترونية والحد من التدخل البشري لتحقيق أقصى درجات الأمان للمواطنين والسرعة في تقديم الخدمات والتقليل في استخدام المستندات الورقية.

وتعتبر بوابة مصر الرقمية أحد الأدوات التي تضمن السرعة في التقديم على الخدمات بدون الحاجة إلى تقديم مستندات، حيث تكتفي البوابة بالرقم القومي والهاتف المحمول الخاص بالمواطن الراغب في الحصول على الخدمة، وتوفر البوابة أيضاً خدمة دفع الفواتير والمستحقات بصورة مؤمنة مع خدمة توصيل البريد.

تعمل بوابة مصر الرقمية طوال اليوم وعلى مدار 24 ساعة من أي جهاز حاسب آلي أو جهاز الهاتف المحمول الذكي بنوعيه الأندرويد والأيفون في القريب، ولضمان الحصول على الخدمات الرقمية بصورة سليمة يجب أن يسجل المواطن على بوابة مصر الرقمية بالرقم القومي والهاتف المحمول.

خطوات التسجيل في بوابة مصر الرقمية

لابد من اتباع الخطوات التالية والتسجيل في بوابة مصر لكي يسمح بالتقديم على أحد الخدمات الخاصة بالحكومة المصرية من دعم مصر وخدمات المرور والسجل المدني وغيرها من الخدمات التي تهم المواطنين، بصورة سليمة وصحيحة أما عن الخطوات فهي :

الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية. الضغط على إنشاء حساب جديد. إدخال الرقم القومي. إدخال رقم المصنع وهو مكتوب في أسفل بطاقة الرقم القومي. كتابة اسم الأم. النقر على التالي. إدخال البيانات المطلوبة من رقم الهاتف واسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على إرسال لإنشاء البيانات.

إنشاء حساب جديد

أكتب الرقم القومي

أكتب رقم المصنع في الخانة المخصصة

أكتب اسم الوالدة في الخانة الموضحة