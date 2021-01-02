انت الان تتابع تفاصيل خبر انخفاض مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض في السوق المصري اليوم السبت 2-1-2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهدت أسعار الدواجن والبيض انخفاض مفاجئ داخل السوق المصري مع بداية تعاملات اليوم السبت 2-1-2020 وذلك بحسب ما تم تأكيده من قبل بعض بعض الصحف اليومية الصادرة صباح اليوم، والتي قالت بأن الفترة المقبلة قد تشهد العديد من التقلبات في أسعار الدواجن بمختلف أنواعها وكذلك البيض داخل السوق المصري نتيجة للتقلبات الاقتصادية المستمرة والمصاحبة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 2-1-2020

وصلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في مصر ما بين 24 و25 جنيه مصري للكيلو الواحد، وهذا في الوقت الذي وصل فيه سعر الكيلو من الدواجن الحمراء “الساسو” إلى ما بين 29 و31 جنيه، وكذلك وصل سعر كيلو الدواجن البلدي داخل الأسواق المصرية إلى نحو 36 جنيه مصري.

وكانت بعض المصادر في سوق الدواجن المصري قد أكدت بأن أسعار كيلو الدواجن الأمهات ما بين 19-20 جنيه على حسب وضع السوق والطلب عليه داخل المزارع، وهذا في الوقت الذي وصل فيه سعر الكتكوت الأبيض إلى نحو 4.5 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر اليوم نحو 3.75 جنيه.

أسعار البيض في مصر اليوم السبت 2 يناير 2021

مع بداية تعاملات التجار في سوق الدواجن اليوم في مصر، قد وصل سعر البيض الأحمر والأبيض ما بين 31 و32 جنيه للكرتونه، وهذا في الوقت الذي وصل فيه سعر كرتونه البيض البلدي إلى نحو 36 جنيه داخل السوق المصري.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أكدت بأن سعر كيلو الأرانب قد وصل صباح اليوم السبت إلى ما بين 43 و41 جنيها في أغلب المدن والقرى.