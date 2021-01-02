الرئيس السيسي يهنىء السودان بذكرى يوم الاستقلال وكوبا بعيد الثورة

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. كما بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، برقية تهنئة مماثلة إلى ميجيل دياز كانيل بيرموديز رئيس جمهورية كوبا بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة.

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