عادل إمام ينعى وحيد حامد: فقدت صديقى وحبيبى ورمز الفن في مصر

قال النجم القدير عادل إمام إنه يشعر بحالة حزن كبيرة بفقدان صديقه وحبيبه وحيد حامد، الذى وفاته المنية صباح اليوم، عقب صراع كبير مع المرض، لافتًا إلى أنه تعاون معه في أفضل الأفلام التي قدمها على مدار تاريخه.



وأشار الزعيم إلى أن وحيد حامد قدم الكثير للفن وأعطى حياته من أجل إعلاء كلمة الوطنية، وكان شخصًا وديعًا وطيب القلب، فضلاً عن أنه رجل لديه رؤية واضحة في تقديم شخصيات من لحم ودم، ولذلك فوحيد حامد هو رمز الفن في مصر.

يذكر أن وحيد حامد وعادل إمام شكلا ثنائيا متفردا في السينما المصرية، وقدما أعمالاً مميزة كانت علامة فارقة في السينما المصرية، إذ قدما 11 عملاً فنيًا منها الإرهاب والكباب والمنسي وطيور الظلام مسلسل "أحلام الفتي الطائر" وغيرها.



يُذكر أن وحيد حامد من مواليد يوليو 1944 فى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأقام بالقاهرة منذ العام 1963 لتبدأ رحلته الفنية التى أضافت عشرات الأعمال المهمة إلى سجلات السينما والدراما، أبرزها أفلام: طائر الليل الحزين، وغريب فى بيتى، والبرىء، والراقصة والسياسى، والغول، والهلفوت، والإرهاب والكباب، واللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة، وسوق المتعة. ومسلسلات: البشاير، والعائلة، والدم والنار، وأوان الورد، والجماعة.



ولاقت أعمال المؤلف وحيد حامد إعجابا من كافة المحافل المحلية، والدولية و حاز عنها على عدة جوائز، وآخرها في فى 2020 حاز جائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 42.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية فى بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات.