شاهد.. مجلس النواب يتزين تمهيدًا لانعقاد الفصل التشريعى الثاني

يشار إلى أنه بدأ العد التنازلى لانعقاد مجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى (2021 – 2026) حيث ينتهى الفصل الأول قانونيا فى 9 يناير 2021، ليبدأ مدة سلفه من اليوم الذى يدعو فيه رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى (5 سنوات).

وأكد المستشار محمود فوزى، أمين عام المجلس الجاهزية لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى (2021-2026) بدءًا من 10 يناير 2021، وأن موعد انعقاد الدور الأول بالفصل التشريعى الثانى، يحدد بقرار يصدره رئيس الجمهورية

ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.