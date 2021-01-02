شاهد.. مجلس النواب يتزين تمهيدًا لانعقاد الفصل التشريعى الثاني

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يجرى على قدم وساق الاستعدادات للفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب (2021- 2026)، حيث يواصل الفنيون أعمال الترميمات سواء بالمبنى الرئيسى للمجلس أو داخل الأروقة المختلفة، تمهيدًا لانعقاد الجلسة الافتتاحية والتى تحدد فى ضوء قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد بالدور الأول من الفصل التشريعى الثاني.
وبدأ العاملون فى عملية طلاء وترميم المبنى الرئيسى للمجلس، فضلا عن حوائط الممرات والطرق المؤدية إلى القاعة الرئيسية لمجلس النواب، والتى تعقد فيها الجلسات العامة، وتغيير أقفال الأدراج المُخصصة للنواب والتى توضع فيها معلقاتهم ومراسلاتهم.
يشار إلى أنه بدأ العد التنازلى لانعقاد مجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى (2021 – 2026) حيث ينتهى الفصل الأول قانونيا فى 9 يناير 2021، ليبدأ مدة سلفه من اليوم الذى يدعو فيه رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى (5 سنوات).
وأكد المستشار محمود فوزى، أمين عام المجلس الجاهزية لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب فى فصله التشريعى الثانى (2021-2026) بدءًا من 10 يناير 2021، وأن موعد انعقاد الدور الأول بالفصل التشريعى الثانى، يحدد بقرار يصدره رئيس الجمهورية
ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، وخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %َ.
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