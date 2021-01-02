نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت عن حالة الطقس غدا الأحد، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي بينما باقي البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الأحد يسود طقس مائل للدفء علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ودافئ علي جنوب سيناء بينما يكون مائل للحرارة علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد بينما يكون شديد البرودة علي شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا الأحد والتي تتمثل في شبورة كثيفة صباحا الي حد ضباب احيانا علي بعض الطرق الزراعية والشرقية والغربية من المصطلحات المائية المؤدية الي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء، كما تكون رياح معتدلة علي كافة أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف والرياح شمالية شرقية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر الي متر ونصف ووالرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 26درجة والصغرى 10 درجة.