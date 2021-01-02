نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السياحة والآثار تعلن مواعيد غلق البازارات في الأقصر وقيمة التراخيص السياحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد مجال السياحة أحد أولويات الدولة المصرية في خلال السنوات الأخيرة، حيث اتخذت الحكومة عدد من القرارات التي من شأنها التخفيف عن كاهل العاملين في المجال السياحي خصيصًا خلال أزمة كورونا.

وفي ذلك الإطار أعلنت وزارة السياحة والآثار أن مواعيد غلق البازارات في مدينة الأقصر طبقًا لقرار مجلس الوزراء، يوميًا الساعة الثانية عشر صباحًا عدا يومي الخميس والجمعة الساعة الواحدة صباحًا.

كما أعلنت أنه تم عمل تخفيض بنسبة ٥٠% علي رسوم تراخيص البازارات السياحية، تخفيفًا عن كاهل أصحابها من ناحية ومن ناحية أخرى تشجيعًا لهم على خطوة الترخيص السياحي.

وفي ذات السياق أعلن محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية في الصعيد، قال إن اللجنة قامت بوضع أعمال الحفائر بموكب الاحتفالات الكبرى على برامج الرحلات السياحية، لإطلاع السائحين على ما يقوم به الأثريين من أعمال لاكتشاف أسرار الحضارة المصرية القديمة، وهو ما سيسهم في الترويج السياحي للمقصد المصري.

