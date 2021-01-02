نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهجرة: إعادة جثمان المدرس المصري المتوفى بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه تم التنسيق مع السفارة المصرية بالمملكة العربية السعودية وقنصلية مصر ورموز الجالية في الرياض، للانتهاء من إجراءات إعادة جثمان المدرس المتوفى بالسعودية "هاني عبد التواب سعد"، حيث يصل غدا الأحد، على الرحلة رقم 2650 مصر للطيران، من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ليصل إلى مطار القاهرة الساعة 6 صباحًا.

وقامت الوزارة، أيضا بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير سيارة لنقل الجثمان لمحافظة الفيوم محل إقامة الأسرة عقب انهاء إجراءات الوصول صباح الغد.

وفي السياق ذاته، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن تعازيها لأسرة المتوفى، حيث تواصلت مع ذويه، لتقديم واجب العزاء، مؤكدة أنه يتم متابعة التحقيقات في الحادث بالتنسيق مع السفارة المصرية بالرياض.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه تم التنسيق مع وزارة الطيران المدني المصري لسرعة عودة جثمان الفقيد إلى أرض الوطن بناء على طلب أسرته، وذلك بالتوافق مع مواعيد رحلات الطيران المحددة من المملكة العربية السعودية إلى مصر في الوقت الحالي.

كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم الثقة في القضاء السعودي، وأن الجاني سينال جزاءه وفقًا للقوانين الحاكمة بالمملكة، داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

