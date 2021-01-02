غدا.. قطع المياه 3 ساعات عن بعض قرى مركز منية النصر بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، اليوم السبت، إنه سيتم قطع المياه عن بعض قرى مركز منية النصر غدا الأحد، من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا، لإجراء أعمال التطهير الدورية والصيانة اللازمة داخل مرفق مياه منية النصر.





وجاءت تصريحات المحافظ، بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، والذى يفيد بقيام فرق التطهير الدورى والصيانة بأعمال تطهير المروقات، وصيانة بالطلمبات المرشحة، حيث سيتم قطع المياه عن قرى "برمبال القديمة وبرمبال الجديدة وكفر علام وكفر أبو ذكرى وميت عاصم ومنشية عاصم والرياض" بمركز منية النصر. ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة منية النصر، السيد النخيلى، بالتنسيق مع مسؤولى الشركة، لإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، وعودة المياه مرة أخرى، حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مشددا على أهمية إتباع الأصول الفنية الواجبة لأعمال التطهير والصيانة التى يتم إجراؤها بمرفق المياه. وناشدت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطنى القرى المذكورة المتأثرة بانقطاع المياه، ورئاسة الوحدات المحلية للقرى والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز نطاق هذه الوحدات المحلية، بضرورة العمل لاتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

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