جون طلعت ينعى وحيد حامد: أحد فرسان محاربة الإرهاب بفكره وقلمه

جدة - نرمين السيد - وكتب طلعت، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "رحيل الكاتب المبدع وحيد حامد، خبر مؤلم ومحزن جدًا، مش بس لأنه صاحب أعمال ناجحة وراقية فكريا، لأنه أحد فرسان محاربة الإرهاب بفكره وقلمه".

وتابع: "كان له دور عظيم فى مواجهة الإرهاب وفضحه وتعريته قصاد الناس، يعنى أنا بعتبر مثلاً إن فيلم طيور الظلام هو ملحمة وطنية، وصلت لكل الناس فى وقت مبكر جدا إن الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وإن مصر بالنسبة للجماعات الإرهابية ومجموعات الفساد والبيزنس، مجرد كرة بيتسابقوا علشان يلعبوا بيها."

واختتم قائلاً: "ربنا يرحم وحيد حامد، بقدر الوعى اللى قدمه للمواطن المصرى".