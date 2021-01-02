صور.. 9 قرارات من جامعة الإسكندرية تتعلق بالامتحانات والإجازات

جدة - نرمين السيد - عقد مجلسا شؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، اليوم السبت، جلسة طارئة، لوضع آليات تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات بمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن مواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.





وأعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أنه تم اتخاذ 9 إجراءات هى: 1.تعليق تواجد الطلاب بمقر الجامعة أيا كان نوعها، ومنع أي تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أى مسمى، وذلك اعتبارا من اليوم السبت وحتى الخميس 14 يناير الجارى. 2.تُستكمل الدراسة عن بُعد خلال تلك الفترة. 3.بالنسبة للكليات التى تستوجب لوائحها الداخلية حضور تدريبات عملية أو إكلينيكية، تُستكمل الفترات التى كانت مقررة لتلك التدريبات فى بداية الفصل الدراسى الثانى. 4.تبدأ إجازة نصف العام الدراسى اعتبارا من السبت 16 يناير الجارى وحتى الجمعة 19 فبراير المقبل. 5.يُنظر فى تحديد المواعيد المناسبة لأداء امتحانات الفصل الدراسى الأول طبقا لمستجدات الأمور. 6.عقد الامتحانات التحريرية والشفوية والعملية التى كان من المزمع عقدها فى الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء الإجازة المقررة لنصف العام الجامعى. 7.مجلسا التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة المستجدات. 8.تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات لمواجهة فيروس كورونا. 9.إعداد الخطط الدراسية للفصل الدراسى الثانى عن طريق التعلم عن بُعد Online كإجراء احترازى.

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