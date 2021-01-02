الرئيس الفلسطينى يشكر مصر على رعاية ملف المصالحة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن أبو مازن رحب بالاتفاقات، التى من شأن إنهاء الانقسام بين الفصائل، وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخابات ديمقراطية "تشريعية ورئاسية ومجلس وطنى".

وقرر أبومازن دعوة الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الإتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون.