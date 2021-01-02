الرعاية الصحية: إعادة تسجيل 9 منشآت ببورسعيد لتقديم خدماتها بجودة عالمية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية - أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد- إعادة تسجيل 9 منشآت صحية تابعة للهيئة بمحافظة ببورسعيد، من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم خدمات المنظومة للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية.





وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنه تم إعادة تسجيل 4 مستشفيات تابعة للهيئة ببورسعيد وهى: (النساء والولادة التخصصى، الزهور، الرمد التخصصى، التضامن) بالإضافة إلى إعادة تسجيل 5 وحدات طب أسرة: (العرب، الكويت، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب، المناخ 2) فضلا عن نجاح استكمال التسجيل لوحدتى طب أسرة (القابوطى، أم خلف) ومستشفى السلام ببورسعيد، وذلك لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن نجاح تسجيل المنشآت الصحية جاء لمطابقتها المعايير الموضوعة من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتى تغطى كافة الأنشطة الصحية لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشأت الصحية المختلفة طبقًا لمعايير الجودة وسلامة المريض، والتى تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية؛ لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمرضى وذويهم من منتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.

من جانبه، قال الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية: بموجب قانون التأمين الصحى الشامل الجديد رقم 2 لسنة 2018، يشترط تسجيل كافة المنشآت الصحية التى ستعمل ضمن المنظومة الجديدة لضمان توفير الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة والاعتماد للمنتفعين، وذلك وفق توجهات القيادة السياسية التى تولى اهتمامًا كبيرًا بملف الصحة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وفقًا لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

ولفت التلوانى إلى أن حصول المنشآت الصحية التابعة للهيئة على التسجيل والاعتماد يضمن تطبيقها معايير الجودة، وهى خطوة رئيسية فى تطوير الخدمات الصحية بمنظور جديد يضع سلامة المرضى وذويهم والعاملين والمجتمع ككل على رأس الأولويات، ويؤكد استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية التي تهدف إلى تقديم فكر طبى جديد لمنتفعى التأمين الصحى الشامل يعتمد على تطبيق المعايير العالمية.

وأكد أن تسجيل المنشآت الصحية سالفة الذكر لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إنما يعد تكليلًا لجهود كافة العاملين بها فى مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية، مقدمًا الشكر والتهنئة لجميع العاملين بمنشآت الهيئة لما يبذلوه من جهد عظيم ولمساهمتهم فى الوصول إلى التسجيل والحصول على الاعتماد، ولإصرارهم على الحفاظ على تقديم أفضل أداء فى الخدمات الطبية بما يحقق رضاء المنتفعين من النظام الصحى كهدف استراتيجى لرؤية الهيئة ورؤية مصر 2030.