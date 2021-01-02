بروتوكول تعاون بين التموين ومحافظة القليوبية لإنشاء وتطوير 3 مناطق تجارية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، توقيع تعاون بين الوزارة ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية ومحافظة القليوبية لإنشاء وتطوير مناطق تجارية ولوجستية وأماكن ترفيهية بالمحافظة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لتنمية وتطوير منظومة التجارة فى مصر.

ويتضمن البروتوكول إنشاء وتطوير 3 مناطق بالمحافظة منهم جراج متعدد الطوابق وسيعاد هيكلته، بجانب منطقة لوجستية على مساحة 15 ألف متر، وحديقة على الكورنيش لاستغلالها كمنطقة ترفيهية بالتعاون مع محافظة القليوبية، مما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب.

وقع بروتوكول التعاون عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية .

ووجه الوزير بأن تكون الأولوية فى فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة القليوبية، مؤكدا أن التعاون بين الوزارة والمحافظة والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية فى التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة.

وأشار إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن إنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه يتم حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.

من جانبه، أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية أن إنشاء وتطوير مناطق لوجستية وتجارية يعد نقلة نوعية فى منظومة التجارة الداخلية بالمحافظة وسيساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن المناطق التى ستطرح ذات مواقع متميزة وتتمتع بكافة الخدمات.

وأوضح أنه يتم حاليا حصر الأصول غير المستغلة على أرض المحافظة للاستفادة بها من خلال إنشاء مشروعات تجارية متعددة المجالات تعود بالنفع على أبناء القليوبية.