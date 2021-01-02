نيفين جامع تتفقد الاستعدادات النهائية لمعرض تكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات

جدة - نرمين السيد - تفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد أمين، أمين صندوق تحيا مصر، الاستعدادات النهائية، لعقد فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمركز مصر للمعارض الدولية، خلال الفترة من 4-6 يناير الجارى.





وقالت الوزيرة إن المعرض يتضمن نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعى أو المعدلة، والتى تشمل سيارات سيدان وأتوبيسات وميكروباصات ونقل، وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى مشاركة ممثلى الشركات العالمية. ودعت جامع جمهور المواطنين لزيارة المعرض، للتعرف على العروض المقدمة، للراغبين فى الاستفادة من المبادرة الرئاسية، لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والتى سيتم إطلاقها، خلال افتتاح المعرض متضمنة الشروط والمستندات المطلوبة، وكذا برامج التمويل المتاحة فى إطار المبادرة إلى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات. ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور بالمجان، بدءًا من يوم الإثنين المقبل، فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر، ومن الساعة العاشرة صباحاً حتى التاسعة مساء يومى الثلاثاء والأربعاء.

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