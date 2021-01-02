صور.. جداول الأسبوع الثانى عشر للحصص التعليمية على قناة مدرستنا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، جداول الأسبوع الثانى عشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية "المواد داخل المجموع" من الصف الرابع الابتدائى، حتى الثالث الإعدادى على القناة التعليمية "مدرستنا"، فى الفترة من يوم الأحد 3 يناير حتى السبت 9 يناير 2021.





ويذكر أن تردد القناة هو 12303 أفقى / معدل الترميز: 27500 / معامل تصحيح الخطأ: ⅚. وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من السبت 2 يناير 2021، وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول. ويستطيع الطلاب فى مختلف المراحل المذاكرة من الوسائل التعليمية المتعددة التى تتيحها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومنها: للطلاب من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى: لن تعقد امتحانات لهذه الصفوف، كما هو متبع بنظام التعليم الجديد 2.0، وإتاحة دليل المعلم على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين فى مساعدة أبنائهم، لاستكمال الدراسة. للطلاب من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى: القناة التعليمية مدرستنا 1، كوسائل تعليمية أساسية، إضافة إلى وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر اضغط هنا من بنك المعرفة المصري منصة البث المباشر اضغط هنا منصة إدمودو اضغط هنا لطلاب الصف الثالث الإعدادى: القناة التعليمية مدرستنا 1، كوسائل تعليمية أساسية، إضافة إلى وسائل التعلم المتاحة مثل: منصة ذاكر اضغط هنا من بنك المعرفة المصرى ومنصة البث المباشر ..اضغط هنا ومنصة إدمودو ..اضغط هنا منصة حصص مصر: اضغط هنا

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