الجيزة: غلق جزئى لشارع النيل لتركيب منظومة مراقبة الحافلات السياحية

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة، قيام شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بتوصيل كابلات الكهرباء لمنظومة مراقبة ومتابعة الحافلات السياحية بالكاميرات، حيث يجرى تنفيذ أعمال قطع عرضى لشارع كورنيش النيل بالاتجاهين وتقاطعه مع شوارع "عبد الرحيم صبرى، عبد الله الكاتب، شارع الفردوس بجوار البنك الأهلى، أسفل منزل كوبرى 6 أكتوبر المؤدى إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة".





ونوهت المحافظة - فى بيان لها اليوم السبت - أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئى لشارع النيل فى الاتجاهين بالمواقع المشار إليها اعتبارا من اليوم وحتى غد الأحد، على أن تكون الأعمال من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا فقط طوال فترة الأعمال وذلك دون تعطيل الحركة المرورية. ومن جانبه، وجه أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة تنفيذ تلك الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد لها ورد الشىء إلى أصله عقب الانتهاء من الأعمال. وأشار إلى أن الشركة المنفذة للأعمال ستقوم بنشر كافة وسائل الأمن الصناعى والمساعدات الفنية أثناء الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.

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