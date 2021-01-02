مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة...

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى.. فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عدد 20٫200 عبوة دواء شراب مختلفة الأنواع – عدد 267٫798 قرص دوائى لعقاقير مختلفة ، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة (المسئول عن مخزن أدوية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة) وذلك لإدارته مخزن بدون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح ، فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون . بمواجهته إعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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