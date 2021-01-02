وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارين جمهوريين بتعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن صدور قرارين جمهوريين، شملت تعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية. وجاءت التعيينات على النحو التالي: 1- الدكتور السيد عبداللطيف مبروك الصيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الإسكندرية. 2- الدكتور أحمد عبدالفتاح محمود عبدالمجيد، عميدًا لكلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية. المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

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