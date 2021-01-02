وزير النقل يتابع أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري وأعمال نقل المرافق...

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير الطريق الدائري أجرى الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل يرافقه قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري للمرة الثانية خلال اسبوع جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 106 كم

بدأت الجولة، بتفقد المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم حيث تم متابعة أعمال نقل المرافق وأعمال تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 7 حارات لكل اتجاه بدلا من 4 حارات وكذلك أعمال توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلا من 4 حارات وحيث يتم إنشاء كوبرى جديد بالكامل شمالا وجنوباً إلى جانب الكوبرى الحالى وكذلك تطوير تقاطع الطريق مع الاوتوستراد حيث تتم أعمال توسعة كوبرى الأوتوستراد والمطالع والمنازل التى تربط الكوبرى بطريق الاوتوستراد.

بعدها تفقد الوزير، أعمال نقل المرافق وأعمال صيانة ورفع كفاءة طبقات الرصف من محور 26 يوليو إلى تقاطع إسكندرية الزراعى بطول 15 كم، وكذلك المسافة من طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى حتى نفق سعد الدين الشاذلي وتابع معدلات التنفيذ حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى وجارى إنشاء طريق داعم فى المسافة من سعد الدين الشاذلى حتى المرج بواقع 3 حارات إضافية بكل اتجاه كما تتم أعمال توسعة جميع الكبارى والأنفاق بتلك المسافة.

وأكد الوزير على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل والاستغلال الأمثل للمساحات الموجودة أسفل الكباري والاهتمام بأعمال النيوجرسي .

ويجرى العمل في رفع كفاءة وتطوير منظومة الانارة باستخدام اعمدة الهاى ماست حيث تم البدء في المسافات من السلام الى المرج ومن الاوتوستراد وأكد الوزير علي التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وكافة الوزارات والمحافظات المعنية لنقل كافة المرافق ومعترضات التطوير لسرعة الإنجاز مشيرا إلى أن التحدي الرئيسي في تنفيذ هذا المشروع، يكمن في وجود هذه العوائق المتعددة التي يعمل الجميع على سرعة الانتهاء منها

كما أشار وزير النقل ضرورة بدء أعمال التطوير في أي منطقة يتم إزالة المعوقات ونقل المرافق بها علي الفور بالتزامن مع أعمال التطوير الجارية فى القطاعات الأخرى مشيراً إلى تنفيذ أعمال نظافة الطريق وإزالة المخلفات على مدار الساعة ومراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذ كافة الأعمال ليكون الطريق الدائرى عند الانتهاء من تطويره بمواصفات عالمية .