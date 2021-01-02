بعد وفأتها فجأة..الزراعة تكشف موعد ظهور نتائج تشريح الزرافة زيزو

أكد الدكتور عصام إبراهيم وكيل معهد الصحة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة، أنه تم استقبال عينات الزرافة المتوفية " زيزو" وجارى فحصها للتأكد من سبب الوفاة ، موضحا أنه قد تظهر نتائج الفحص يوم الإثنين المقبل.

ونوه "إبراهيم" فى تصريحات ل " دوت الخليج " ، أن وفاة الزرافة زيزو جاء بشكل مفاجئ دون أى مقدمات ، مشيدا بدور الهيئة البيطرية بوزارة الزراعة فى تشكيل اللجنة للتحقيق فى ملابسات الوفاة .

وتحقق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في ملابسات وفاة إحدى الزرافات الواردة حديثًا من جنوب أفريقيا، حيث تم تشكيل لجنة تضم مختصين من معهد صحة الحيوان وكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتشريح والفحص وأخذ عينات للتحليل لمعرفة سبب الوفاة.

وذكر بيان، الزراعة، أن الزرافة مازالت في فترة الحجر البيطري، ولم يتم تسليم المورّد الحيوانات المتفق عليها للبدل مقابل الزرافات، وأُخطر المورد لحضور عملية الفحص، وتم إرسال العينات لمعهد صحة الحيوان لتحليلها وتشخيص أسباب الوفاة.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان كانت قد قامت باستيراد 3 زرافات من دولة جنوب أفريقيا عن طريق المبادلة بحيوانات أخرى من الحديقة، والتي يوجد لدينا فيها فائض.