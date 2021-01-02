عمرو عثمان: انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس إلى أقل من 2 %

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، أننا نقوم الأن بالكشف علي ما يقرب من 2000 إلي 3000 موظف، وبالتالي تشتد الوتيرة جدا وسنأخذ إجراءات حازمة لأننا نسعي إلي تخفيض الحوادث الناجمة عن المخدرات، وذلك لأنه في فترة من الفترات كانت هناك حوادث مؤلمة جدا ناتجة عن مشكلة المخدرات.
وأضاف عثمان، ل "دوت الخليج" أن هناك تشديدات أمنية مع الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ووزارة الصحة، لحملات الكشف علي السائقين، حيث قمنا خلال 3 أسابيع الماضية بالكشف علي ما يقرب من 15 ألف.
وتابع عثمان، نقوم أيضا بحملات مستمرة علي سائقي الحافلات المدرسية بشكل قوي جدا، حيث يتم توقيع الكشف علي ما يقرب من 4 إلي 5 ألاف سائق أتوبيس مدرسي، وكانت النسبه عاليه قبل ذلك بحوالي 12 % ووصلت الأن إلي أقل من 2 % في الفترة الحالية.
وأوضح عثمان، لدينا خطة خلال عامين نستطيع أن نغطي جميع محافظات الجمهورية، وسيكون هناك مركز علاجي بالتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية، وأيضا الخط الساخن سيكون موجود في محافظتي سوهاج، وقنا، من خلال جامعة جنوب الوادي، وسيكون أيضا هناك مركز علاجي يخدم جنوب الصعيد كما سيكون هناك توسع في برامج الدمج المجتمعي.
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