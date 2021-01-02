اليوم.. بدء أسبوع أفلام وحيد حامد على «الحياة دراما»

تبدأ قناة "الحياة دراما" أسبوع أفلام السيناريست الكبير وحيد حامد، بدءًا من الساعة الرابعة مساء اليوم، السبت 2 يناير 2021، حيث تعرض باقة من أفضل أعماله في السينما المصرية.
كان الكاتب الكبير وحيد حامد تُوفي صباح اليوم، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد صراع مع المرض، تاركا خلفه إرثا كبيرا من الأعمال الفنية الخالدة في ذاكرة السينما المصرية، والتي ناقشت أزمات المجتمع المصري بعمق وصدق شديد.
قدم وحيد حامد عددا من أهم أعمال السينما والدراما المصرية، منها "غريب في بيتي"، "الغول"، "معالي الوزير"، "البريء"، "طيور الظلام"، "الإرهاب والكباب"، "الراقصة والسياسي"، "آخر الرجال المحترمين"، "المنسي"، "اللعب مع الكبار"، "الهلفوت"، "النوم في العسل"، "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "دم الغزال"، "احكي يا شهرزاد"، "أحلام الفتى الطائر"، "أوان الورد" و"بدون ذكر أسماء".
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