أهم الأخبار.. مصر تودع وحيد حامد.. قرار عاجل بشأن طعن مرتضى منصور.. عقوبات لاعبي الأهلي

نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نعرض أبرزها على النحو التالي:

وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد عن عمر ناهز 77 عاما

توفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية ، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.. المزيد

إحالة طعن مرتضى منصور لإعادة فرز الأصوات بدائرة ميت غمر لمحكمة النقض

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إحالة طعن مرتضى منصور على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث يطالب بإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب ٢٠٢٠ عن دائرة ميت غمر، لمحكمة النقض للاختصاص.. المزيد

غدا بدء تطبيق قرار غرامة 50 جنيها لعدم ارتداء الكمامة

تبدأ الحكومة، غدا الأحد، تطبيق غرامات فورية ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد تخطى حاجز الإصابات بفيروس كورونا فى مصر أكثر من 1000 إصابة يوميا، الأمر الذى يتطلب ضرورة تشديد التدابير الاحترازية من خلال ارتداء الكمامة وضرورة مراعاة التباعد الاجتماعى بين المواطنين.. المزيد

ترامب يدعو أنصاره للاحتجاج الأربعاء المقبل بالتزامن مع إقرار نتائج الانتخابات الأمريكية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن التجمع الاحتجاجي -الذي دعا إليه أنصاره- سيكون في مدينة نيويورك يوم الأربعاء المقبل، وذلك ردا على جلسة الكونجرس لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.. المزيد

إيران تحذر: قتلة قاسم سليماني لن يكونوا في أمان بأي مكان

حذر رئيس السلطة القضائية في إيران إبراهيم رئيسي من أن قتلة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الفريق قاسم سليماني "لن يكونوا بأمان في أي مكان من العالم"، في وقت، وذلك بالتزامن مع بدء إيران إحياء الذكرى الأولى لمقتل أبرز قادتها العسكريين بضربة أمريكية في العراق.. المزيد

بعد تصريحات وائل الإبراشي.. ماذا يفعل فيروس كورونا في الرئتين؟

قال الإعلامى عمرو أديب، إنه تم الاتصال بالإعلامى وائل الإبراشي للاطمئنان عليه ومعرفة آخر تطورات حالاته الصحية بعد إصابته بـ فيروس كورونا.. المزيد

يحمي من سرطان القولون.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الشعير يوميا

يعتبر الشعير من أكثر الحبوب استهلاكًا في العالم، كما أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية ويحتوي على بعض الفوائد الصحية الرائعة ، بدءًا من تحسين الهضم وفقدان الوزن إلى خفض مستويات الكوليسترول في الدم وصحة القلب.. المزيد

4 لاعبين يواجهون عقوبة الإيقاف في مباراة الأهلي ودجلة يواجه 4 لاعبين من النادي الأهلي ونظيره وادى دجلة، عقوبة الإيقاف والغرامة المالية؛ بعد نشوب مشاجرة بينهم في المباراة التى جمعت الفريقين مساء أمس، الجمعة.. المزيد