الكاتب_الكبير يتصدر تويتر عقب رحيل السيناريست وحيد حامد

توفي صباح اليوم السبت، السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، عن عمر ناهز 77 عاما، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، وذلك بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى للمدونات الصغيرة "تويتر" #الكاتب_الكبير وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدولا على تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:

- رحم الله الكاتب الكبير وحيد حامد، غفر الله له واسكنه فسيح جناته

- وفاة الكاتب الكبير وحيد حامد عن عمر يناهز 77 عاما، ربنا يرحمه و يغفر له ويسكنه فسيح جناته

- خالص عزائي لوفاة الكاتب الكبير #وحيد_حامد، رحمه الله والهم اهله الصبر والسلوان.

- رحمة الله على الكاتب الكبير وحيد حامد الذي كتب سيناريوهات ذكية ذات معنى مثل فيلم اللعب مع الكبار و الراقصة والسياسي وغيرهم . شكرًا بابا معلمي الأول الي بعلمني و بعرفني عن كل شئ بالحياة.

وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.

يذكر أن كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في افتتاح دورته الـ42، الكاتب والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد، بجائزة "الهرم الذهبي التقديرية" لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها للجمهور المصري والعربي، أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، استطاع معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا.